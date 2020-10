Nordhäuser Boxfreunde trauern um ihr Urgestein

Unter Horst Stiefs Anleitung haben sich Generationen von Boxern entwickelt und große Erfolge erstritten. Am 1. März 1939 geboren, begann er selbst mit 15 Jahren mit dem Boxen bei Motor Nordhausen West. Neben seiner sportlichen Tätigkeit rückte auch ab 1959 die Trainertätigkeit in den Vordergrund. Die Kulka-Brüder Gunther und Martin schafften es in den Olympiakader und Boxen wurde in Nordhausen ein Publikumsmagnet.

Bei der Eröffnung des Boxzentrums im September, das seitdem Horst-Stief-Boxzentrum heißt, war der so Geehrte (rechts) noch dabei. Foto: Christoph Keil Ab 1966 fand das Boxen in der BSG Aktivist beim VEB Schachtbau Nordhausen eine neue Heimat. Hier erhielt Horst Stief eine Anstellung als Kreissportlehrer beim DTSB. In der Funktion als Geschäftsführer war er gleichzeitig für die Organisation und Leitung in den weiteren Sektionen der Betriebssportgemeinschaft verantwortlich. In dieser Zeit erreichte sein Halbbruder Helmut Drowe den ersten Spartakiade-Sieg für Nordhausen und der Verein wurde 1968 mit dem Status des Trainingszentrums der AK 10 bis 14 geehrt. Mit Unterbrechungen bis 1989 boxte die BSG Aktivist in der ersten und zweiten DDR-Liga. Die erfolgreiche Trainerarbeit zeigte sich auch in den vielen Medaillenrängen der Südharzer Sportler bei den Bezirksmeisterschaften und Spartakiaden. 72 Medaillen auf DDR-Ebene und Delegierungen zur Sportschule sind dafür ein Beleg. Auch nach 1990 brachte sich Horst Stief rege in die Vereinsarbeit beim SSV Nordhausen ein. Ob Sparring, Kleinring oder Vergleichskampf – ohne seine Mitarbeit wären die Veranstaltungen nicht so gut abgelaufen. 2003 wurde er als Trainer des Jahres für den neu gegründeten Nordhäuser SV ausgezeichnet. Gleichzeitig entwickelte er sich zum Gedächtnis des Boxens im Verein. In den legendären Boxnächten der Bundesliga lieferte er viele handgeschriebene Seiten mit sorgsam aufbereiteten Hintergrundinformationen und Statistiken. Mit seiner mehr als 65-jährigen Tätigkeit für den Boxsport hat Horst Stief weit über die thüringer Landesgrenzen hinaus Ansehen erworben. Zuletzt war er bei der Wiedereröffnung nach der Sanierung der Trainingsstätte im September. Sein Ableben hinterlässt eine große Lücke in der Thüringer Boxwelt. Ihm zu Ehren wird die Sporthalle Nordhausen Nord den Namen Horst-Stief-Boxsportzentrum tragen. In seinem Sinne wird der Boxsport im Nordhäuser Sportverein dort weitergeführt.