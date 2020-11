In enttäuschte und sehr traurige Gesichter mussten die Fechttrainerinnen Heike Oehler und Susanne Nikoleizig blicken, als sie ihren Schützlingen eröffneten, dass der FSC Nordhausen in dieser Saison den 19. Rolandpokal nicht ausrichten darf.

Bei diesem Turnier hatte man zum Saisonauftakt über 200 Fechterinnen und Fechter aus ganz Deutschland erwartet. Für die Thüringer wäre es um Qualifikationspunkte für die deutschen Meisterschaften gegangen. Stolz waren die Nordhäuser Fechter jedes Jahr erneut, die Saison für Fechter aller Altersklassen in der schmücken Wiedigsburghalle ausrichten zu dürfen.

Das wollten Oehler und Nikoleizig nicht so stehen lassen und beschlossen kurzerhand, den diesjährigen Rolandpokal als vereinsinterne Meisterschaft zu gestalten und zwar so, dass er allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben wird. So wurde der Rolandpokal nicht am Wochenende in der Wiedigsburghalle ausgetragen, sondern montags und freitags zu den Trainingszeiten in der Werthersporthalle. Das war nicht die einzige Besonderheit: um dem Turnier einen besonderen Anreiz zu verleihen, wurde mit einem athletischen Vielseitigkeitswettbewerb begonnen. An fünf Stationen waren Schnelligkeit, Sprungkraft, Beweglichkeit und Reaktivkraft gefragt. Hierbei konnten Mara Nikoleizig und Jan Lukas Werny die meisten Punkte sammeln. Am Freitag wurden dann extra vier Wettkampfbahnen ausgerollt.

Es galt für jeden Fechter neun Kämpfe zu absolvieren, davon drei gegen einen jüngeren Gegner, drei gegen einen Gleichaltrigen und drei gegen einen stärkeren oder älteren Fechter. Es wurde nicht der Sieg gewertet, sondern die positive Differenz der Treffer. Hier war Sophia Oehler mit 77 Punkten die Beste, gefolgt von Mara Nikoleizig und Arvid Wernecke. Bei der Siegerehrung gab es nicht nur Pokale, auch über einen Mund-Nasenschutz mit Fechtmotiv und einen Rätsel-Adventskalender freuten sich alle Teilnehmer.