Der Block steht: Am Ende musste sich der SVC (schwarze Trikots) aber gegen den Ersten Delitzsch II mit 0:3 geschlagen geben.

Nordhäuser spielen gegen Ligaprimus am Limit

An Spieltag sechs der Volleyball-Regionalliga Ost hat Spitzenreiter GSVE Delitzsch II seine Visitenkarte in der Wiedigsburghalle abgegeben. Der Gastgeber Südharzer Volleyball Club (SVC) zeigte dabei die beste Leistung seit langem und forderte den Favoriten über die gesamten 82 Spielminuten permanent. Trotz des am Ende deutlichen 0:3 waren die Nordhäuser Spieler sowie das Publikum mit der gezeigten Leistung zufrieden.