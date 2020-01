Nordhausens Tischtennisspieler gewinnen Spitzenspiel

„Da haben wir uns schon ein wenig durchgezittert“, sagte Andreas Wenzel, als er sich auf dem Weg zum Unterschreiben des Spielprotokolls befand. Seine Aussage traf die Beschreibung des Spitzenspiels in der Tischtennis-Thüringenliga treffend. Natürlich war das 9:5 verdient und drückte das Kräfteverhältnis auch in Zahlen aus. Doch beim Dritten tat sich Hydro gerade ab dem mittleren Paarkreuz schwer und musste mehr kämpfen, als bisweilen lieb war.

Dass es eng werden könnte, zeigte sich bereits in den Doppelspielen. Zwar hatten Wenzel/Wiegner keine Probleme (3:0), die beiden anderen Kombinationen dafür umso mehr. So ließen sich Spychala/Domnick eine souveräne 2:1-Satzführung noch nehmen und unterlagen 2:3, wobei die finalen Sätzen jeweils in der Verlängerung an die Tabarzer gingen. Vanahel/Szkolnizak mussten sich strecken und rangen ihre Gegner 3:1 nieder.

Durch das 2:1 war der Tabellenführer auf Kurs und so manche Zuschauer dachten, dass es jetzt doch recht schnell gehen könnte. Was das obere Paarkreuz betraf, sollten sie Recht behalten. Wenzel und Spychala beherrschten ihre Kontrahenten nach Belieben und gaben in vier Partien nur einen Satz ab.

In den Folge wurde der Tabarzer Widerstand deutlich größer. Dies bekam vor allem Domnick zu spüren, der einen gebrauchten Tag erwischte und am Tisch auch zu statisch wirkte. Beide Partien gingen verloren. Vanahel, im ersten Duell noch siegreich, spielte gegen den starken Schade zu einfallslos und scheiterte an dessen Blockspiel.

Besser machte es Wiegner, der mit Ersatzmann Hellmann überhaupt keine Probleme besaß und später gegen Einicke seinen sechsten Matchball zum 3:2-Erfolg und somit den zehnten Gesamtsieg der Saison verwandelte.

Am nächsten Wochenende starten Wenzel und Wiegner bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Weißensee. Nordhausen verzichtet dafür auf den Bezirkspokal.