Altenburg. Die Volleyball-Damen des VC Altenburg verabschieden sich in der Thüringenliga mit zwei Niederlagen in die kurze Winterpause.

Nur einmal reicht Altenburger Kampfgeist für Satzgewinn

Die Volleyball-Damen des VC Altenburgs hatten mit den Damen des VfB 91 Suhl II und des VC Blau-Weiß Gebesee am Sonnabend eine harte Nuss zu knacken. Letztlich endeten beide Spiele mit Niederlagen.

Im ersten Satz des ersten Spieles gegen Suhl konnte sich das Team von Trainer Dieter Sporbert nach anfänglicher Schwäche durch gute Leger und einer stabilen Abwehr auf 14:15 heran kämpfen und dies bis zu einem 19:19 halten. Nach einer Auszeit auf der Seite des ehemaligen Regionalligisten wurde die Annahme und Abwehr der Suhler wieder sehr stabil und die Gäste siegten 25:19.

Der zweite Satz startete ebenfalls mit Abstimmungsproblemen auf Altenburger Seite, was beim 5:1 in eine Auszeit mündete. Aufgrund der unstabilen Annahme konnte nicht mit üblicher Kraft angegriffen werden und der Satz ging ebenfalls 25:19 an Suhl. Im letzten Satz war die Annahme wieder stabiler und es konnte bis zum 10:10 mitgehalten werden. Doch nach einer Auszeit von den Suhlerinnen fanden diese mit gewohnter Stärke zurück ins Spiel. So ging dieser 17:25 verloren.

Das zweite Spiel gegen Gebesee begann hoffnungsvoll mit einem präsenten Block und einer guten Abwehr. Aber die Altenburgerinnen zeigten in der Mitte des Satzes erneut Annahmeprobleme und der Satz endete 21:25. Nachdem der zweite Satz verheerend mit einem 1:10-Rückstand begann, konnten sich die Skatstädterinnen durch eine gute Abwehr und starken Angriffen wieder auf 10:15 ran kämpfen. Mit viel Kampfgeist und guter Leistung in allen Bereichen wurde dieser Satz mit 25:23 nach Altenburg geholt. Im dritten Satz lag der VCA schnell wieder gegen den Thüringenligameister 0:4 zurück und konnte das auch nicht mehr aufholen (20:25).

Der letzte Satz startete mit Aufschlagfehlern und einem unstabilen Block. Im Laufe der Zeit steigerten sich die Altenburger wieder, sodass sich eine kurze Führung zum 12:11 ergab. Leider konnte das nicht konstant gehalten werden (20:25) und somit verlor der VCA auch das zweite Spiel 1:3.

Die ersten Damen werden nun die Feiertage nutzen um neue Kraft zu tanken, um am 1. Februar gegen Tröbnitz wieder gewohnte Stärke zu zeigen.