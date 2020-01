In der Klemme: Die Spieler des Edith-Stein-Schulsportvereins (dunkle Kleidung) ließen den Gegnern beim Turnier in Leipzig keine Chance.

Erfurt/Leipzig. Zehn Jahre Rugby an der Erfurter Edith-Stein-Schule – eine Zeit voller Erfolge, denen in Leipzig der nächste hinzugefügt wurde.

Paukenschlag zum Start des Jubiläumsjahres

Im Januar 2010 trafen sich zum ersten Mal Schüler der 9. und 10. Klasse in der Turnhalle der Edith-Stein-Schule, um der Leidenschaft ihres Lehrers Joachim Schindler für den ovalen Ball zu folgen. Schon weniger als anderthalb Jahre später triumphierte die neu formierte Rugbymannschaft bei den deutschen Schulmeisterschaften und holte 2011 in Berlin den ersten Platz für die Schule sowie den Schulsportverein. Zwei weitere nationale Schulmeistertitel sollten 2015 und 2018 folgen.

Darüber hinaus entwickelte sich die Rugbyabteilung der Steinschule mit teilweise über 50 Aktiven nicht nur zur Nachwuchsschmiede der Erfurt Oaks, sondern avancierte auch auf Vereinsebene schnell zur regionalen Größe mit mehreren Siegen und Top-Platzierungen bei regionalen und teilweise internationalen Turnieren. Zwei Spielerinnen haben es sogar bis in die U19-Nationalmannschaft geschafft. Als die zweite Spielergeneration 2013 zudem nur knapp am Treppchen bei den United World Games vorbeischrammte und der ESSV in der Saison 2014/2015 als eigenständige Mannschaft die Mitteldeutsche 7er-Liga der Herren mit zwei Turniersiegen aufmischte, war der Edith-Stein-Schulsportverein spätestens in der deutschen Rugbyfamilie angekommen.

Zu dieser Zeit begann auch die Ära einer neuen Generation von Rugbyspielern im Schulsportverein, die die Szene von Kindesbeinen an aufrollt. Seit teilweise über sechs Jahren trainiert und spielt die jetzige U12 zusammen und kann bereits auf eine achtbare Liste von Erfolgen zurückblicken. Bei den letzten 21 Turnieren landete das Team bei regionalen, nationalen und internationalen Turnieren ununterbrochen unter den ersten Vier und konnte sieben Wettbewerbe für sich entscheiden. Podestplätze bei großen Turnieren in Berlin, Potsdam, Heidelberg und Klagenfurt bestätigten ihr hohes spielerisches Niveau und der souveräne Gewinn der erstmalig im Nachwuchs ausgetragenen Mitteldeutschen 7er-Serie im Herbst 2019 unterstreicht die regionale Ausnahmestellung.

Dass der Edith-Stein-Schulsportverein auch im zehnten Jubiläumsjahr der Rugbyabteilung auf Erfolge der Mannschaft um Trainer Joachim Schindler hoffen kann, stellte das U12-Team am vergangenen Wochenende in Leipzig unter Beweis. Beim ersten Vollkontaktturnier auf Kunstrasen in der Halle des 1. FC Lokomotive ließen die Erfurter sieben Vereine deutlich hinter sich und gewannen das Turnier überlegen.

Für das Frühjahr 2020 steht neben der Verteidigung des Mitteldeutschen 7er-Titels erstmalig auch die Teilnahme an den deutschen Vereinsmeisterschaften auf dem Plan, bei denen der Verein ein Achtungszeichen hinterlassen und seine Stellung im deutschen Nachwuchsrugby bestätigen möchte.