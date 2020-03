PMC Gotha: Familienprojekt für jung und alt

Momentan vermisst man an den Samstagen das Knattern auf dem Parkplatz einer Gothaer Firma. Eigentlich würden hier Kartautos um die Pylonen düsen, doch ruhen Motoren und Fahrzeuge. Auch der Motorsport kommt um das Virus nicht herum, und so gilt es, abzuwarten.„Sobald alles aufgehoben ist, sind wir wieder fix hinterher. Ein Kartlehrgang am Inselsberg wird auch noch abgesagt. Wann die Rennen eigentlich losgehen, wissen wir noch nicht“, sagt Heike Franz vom in Gotha ansässigen PMC Gotha.

Der kleine, aber feine Club ist ein echtes Familienprojekt. 2017 wurde der PMC gegründet – Sohn Alexander zuliebe. „Alex hat früher Karate gemacht und war dann in einem Kart-Verein in Erfurt. Dann gab es aber Unstimmigkeiten, und wir haben uns letztlich entschlossen, einen eigenen Verein ins Leben zu rufen“, sagt Mutter Heike. Gesagt, getan. Zusammen mit Vater Thomas und Trainer Uwe Herrmann stellten sie sich mutig allen Herausforderungen einer Vereinsneugründung und ebneten dem PMC so den Weg in die deutsche Kartwelt.

21 Mitglieder im Verein

Seitdem hat sich der PMC gut entwickelt und seinen Platz in der Gothaer (Motor)-Sportwelt gefunden. 21 Mitglieder im Alter von acht bis 54 frönen ihrer Leidenschaft und trainieren jeden Samstag von 10 bis 15 Uhr. „Manchmal haben die Jungs auch länger Lust“, sagt Heike Franz.

Man kann sogar schon noch jünger in den Verein eintreten. „Theoretisch könnten begeisterte Kinder mit vier Jahren anfangen. Man muss an die Bremse und das Gaspedal kommen und 1,20 Meter groß sein“, umschreibt die umtriebige Mutter die Mindestanforderungen. Im Wettkampf fahren darf man erst später. Dann aber geht es um Punkte und Meisterschaften. Und da hat sich der PMC in der noch jungen Vereinsgeschichte durchaus einen Namen gemacht. So errangen Mitglieder bereits Thüringenmeisterschaften, die Förderung des Nachwuchses besitzt oberste Priorität. 2018 wurde in Gotha der Endlauf zur deutschen Meisterschaft ausgetragen. Zudem gewann der PMC 2018 den Pokal für Kinder- und Jugendförderung des Thüringer Motorsport-Bundes.

Allerdings steckt die in Tüttleben wohnende Familie mitsamt den anderen Mitgliedern viel Herzblut in den Sport. „Wie viel Zeit ich dem PMC widme, kann ich gar nicht genau sagen. Da meine Eltern auch im Vorstand sind, spielt sich auch vieles Zuhause am Esstisch ab“, beschreibt Sohn Alexander sein Engagement. Dabei lassen er und seine Mitstreiter sich auch von zahlreichen Hürden nicht aufhalten. Denn eine Kartstrecke benötigt einiges an Platz, und so ist es bis heute noch nicht gelungen, in Gotha ein eigenes Trainingsgelände und einen Vereinsraum für die Mitglieder zu finden. „Unser Vereinsheim haben wir in einer extra angemieteten Garage untergebracht. Es fließt viel Herzblut in den Sport“, so Mutter Heike.

4000 Euro kostet Kart-Fahrzeug

Da die Anschaffung der Kart-Fahrzeuge sehr teuer ist, freut sich der kleine Verein über jede Spende. Rund 4000 Euro kostet ein neues Gefährt. „Ohne Spenden könnten wir nicht existieren“, sagt Heike, die den Club gerne für neue Leute öffnet. „Bei uns ist jeder zwischen sechs und 99 herzlich willkommen.“ Ein Training beginnt mit dem Aufstellen der Pylonen und der Vorbereitung der Karts. Während die Motoren warmlaufen, begutachten die Fahrer die Rennstrecke. Im Anschluss wird die Startreihenfolge geklärt und dann gilt es, den Parcours schnellstmöglich fehlerfrei zu absolvieren.

Auch abseits der Strecke ist das Programm vielfältig. Gemeinsame Unternehmungen wie Campingausflüge sorgen für ein gemütliches Miteinander. Und dann ist da noch der Kontakt zur Technik, der auf Interesse stößt. „Nicht jeder will Fußball spielen. Wir sind wie eine große Familie“, sagt Heike Franz.

Interesse am PMC Gotha? Kontakt über die Facebook-Seite oder per Email: pmc-gotha-ev@web.de