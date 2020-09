Jena. Basketballer von Science City Jena infizierte sich bei einem Testspiel in Aschersleben. Eine komplette Klasse und weitere Schüler befinden sich in Quarantäne.

Positiver Coronafall am Jenaer Sportgymnasium - enorme Auswirkungen auf Schulbetrieb

Montagmittag, 11.49 Uhr, verschickte Uwe Rost, der Schulleiter des Jenaer Sportgymnasiums, an die Mitarbeiter der Lehranstalt eine E-Mail mit folgenschwerem Inhalt. Am Sonntagabend habe man die Nachricht erhalten, dass ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet wurde. In Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Ministerium seien umgehend Maßnahmen ergriffen worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog