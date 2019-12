Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Premiere für den SV Greifenstein

Neustadt an der Orla ist seit Jahren eine feste Kalendergröße am ersten Samstag im Dezember für alle hochsprungbegeisterten Sportler. So auch am 7. Dezember zu den 22. landesoffenen Neustädter Hallenhochsprungmeisterschaften. Vier Sportlerinnen und Sportler des SV Greifenstein Bad Blankenburg wagten erstmalig den Schritt, an einer Hochsprungkonkurrenz teilzunehmen.



In keiner leichtathletischen Disziplin liegen die Emotionen so offen wie beim Hochsprung. Freudentänze und Krokodilstränen wechselten sehr schnell. Lilly Hoffmann in der Altersklasse W9 startete als Erste. Aufgeregt und aufmerksam bei der Sache endete ihr Wettkampfdebüt mit 0,89 Metern. Es war damit Platz neun; Rang eins ging an Lucy Peter vom LAC Rudolstadt mit sehr guten 1,13 Metern. Bei einer Sprunghöhe von 1,01 m absolvierten Mia Denke (W 9) und Marika Morgenroth (W 10) ihre Anfangshöhen. Nach jedem erfolgreichen Durchgang wurde die Latte drei Zentimeter höher gestellt. Aber ab 1,22 m gewann bei Marika Morgenroth die Schwerkraft und die Latte wollte nicht liegenbleiben und zog den Bodenkontakt vor. Die 1,25 Metern schaffte sie im zweiten Versuch, die 1,28 Metern blieben ihr vorenthalten. Anna Heller vom 1. SV Gera war immer „dicht dran“. So entschied nur ein Fehlversuch mehr zu Gunsten von Marika Morgenroth, die ihren Pokal freudestrahlend entgegennahm. Erlöst von diesem Nervenkrieg konnten sich nun auch die Begleiter aus der Bluthochdruckzone begeben.

Eindeutiger der Sprungverlauf bei Mia Denke, die bei 1,25 Metern ihren ersten Fehlversuch hatte. Die Konkurrenz in der Altersklasse W 10 war da schon geschlagen. Auch bei 1,28 Metern überquerte sie die Latte, eine Höhe die seit 2012 nicht mehr erreicht wurde mit 18 Zentimetern Unterschied zur Zweitplatzierten, Tiara Grau vom SV Grün-Weiß Triptis. Mias Höhenflug wurde verhindert, als sie versuchte, den Hallenrekord von 1,31 m zu egalisieren. Janis Voigt rundete die Hochsprungpremiere des SV Greifenstein mit einem guten achten Platz ab.