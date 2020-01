Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Premieren und Bestleistungen

In Zivil stand Marco Bachmann an der Bande und schaute ins weite Rund der Erfurter Leichtathletikhalle. Eigentlich wollte der 44-Jährige beim TLV-Hallenmeeting in die Hallensaison starten. Daraus wurde nichts. Das neue Jahr war gerade erst ein paar Tage alt, da zerrte sich der Sprinter der HSG Nordhausen im Training die linke Wade. Bachmann musste seine Saisonstart verschieben.

Auch für den nächsten Höhepunkt sieht es nicht gut aus. „Ich werde wohl auch die Hallenmeisterschaften auslassen müssen“, sagte er. Im Hinblick auf die Deutschen Hallenmeisterschaften der Senioren in Erfurt (28. Februar bis 1. März) bleibt noch ein wenig Zeit. Stattdessen unterstützte er tatkräftig seinen Sohn Damian, der in fünf Disziplinen an den Start ging.

Für die HSG Nordhausen und den LV Altstadt ´98 Nordhausen nahmen insgesamt 17 Athleten am Meeting teil. Für den ersten Jubelschrei aus Nordhäuser Sicht sorgte HSG-Trainer Horst Friedrich. Im zweiten Versuch über 1,70 Meter blieb die Latte für seinen Schützling – Hochspringerin Karolin von Glasenapp (W15) – liegen.

Die Höhe hatten sich Trainer und Athletin eigentlich schon im Vorjahr als Ziel gesetzt. Nun platzte der Knoten – Karolin übersprang 1,70 Meter und probierte sich an der nächsten Höhe von 1,72 Meter. Zweimal ohne Erfolg, den dritten Durchgang ließ sie aus. „Ich habe mir nach dem ersten Versuch den Fuß leicht verdreht“, erklärte sie ihren Abbruch.

Neue Bestleistung auch für Teamkollege Fin Fischer (M14), der sich im Kugelstoßen auf 9,93 Meter steigerte und siegte. Mit Rang vier im Hochsprung (1,50 Meter) und sieben über 60 Meter (8,61 Sekunden) verlief der Saisonstart recht erfolgreich. Ebenso wie für Damian Bachmann mit vier Podestplatzierungen. Im Hürdensprint war er in 10,87 Sekunden der Schnellste. Zweite Plätze gab es im Hochsprung (1,35 Meter), 60 Meter (8,79 Sekunden) und 800 Meter (2:31,70 Minuten).

Für die Jüngsten Annabell Huck, Mina Karl, Paul Hesse (alle AK 12) sowie Luis Stötzer (M13) war es der erste große Hallenwettkampf. Von Aufregung keine Spur. Luis überzeugte beim Kugelstoßen mit 8,61 Meter und dem dritten Platz. Für Paul stand mit 6,47 Metern eine neue Bestleistung im Protokoll.

In der jüngsten Altersklasse sind die Teilnehmerfelder stark besetzt. Im Hochsprung standen für Annabell 1,15 Meter und Rang acht im Protokoll. Beide HSG-Mädchen starteten über 60 und 800 Meter. Mit 9,62 Sekunden wurde Annabell 18., Mina mit 10,5 Sekunden 27. Über 800 Meter platzierte sich Annabell mit 3:01,63 Minuten auf Rang elf, Mina wurde 21. in 3:09,23 Minuten.

Zu seiner besten Disziplin gehörte das Kugelstoßen: Aaron Lehmann (M12) erreichte mit 6,15 Metern eine neue Bestleistung sowie Rang sechs. Rang sechs und vier gab es für Alina Lehmann (W15) mit der Kugel (8,47 Meter) und über 800 Meter (2:55,99 Minuten). In der männlichen Jugend U18 steigerte Florian Steffens seine Kugel-Bestleistung auf 10,71 Meter, er wurde Achter. Ebenfalls den Endkampf erreichte Richard Pauluhn, er wurde mit 11,11 Meter Sechster. Überraschend war seine Endkampfteilnahme über 60 Meter, wo er mit 7,74 Sekunden Sechster wurde. Im Hochsprung wurde es mit übersprungenen 1,70 Metern Vierter.

Im Vorjahr noch für den LV Altstadt 98 Nordhausen startend, trägt Chantal Rimke (W15) jetzt die Farben des LC Jena. Die Nordhäuserin überzeugte mit der Kugel, sie siegte mit 13,78 Metern. Im Hochsprung gab es einen dritten Platz (1,50 Meter).

Der Altstadt-Nachwuchs präsentierte sich zu Saisonbeginn ebenfalls mit guten Ergebnissen: Über 800 Meter rannte Maike Rotter (W12) in 2:56,75 Minuten auf Rang sechs. Seine beste Platzierung erreichte Paul Franz Nöckel (M12) über 60 Meter – Rang 16 in 9,38 Sekunden. In der W13 erreichte Lillith Graßhoff im Hochsprung mit 1,35 Metern den zweiten Platz. Samantha-Josephine Zwoll wurde mit der Kugel und 6,40 Metern Zehnte, die 800 Meter beendete sie in 3:04,44 Minuten auf Rang elf. Rang sechs und acht für Alexander Brehm (M13) über 60 Meter (8,75 Sekunden) und im Weitsprung (4,32 Meter). In der M15 erreichte Franz Hahn die Plätze sechs und sieben im Hochsprung (1,40 Meter) und im Hürdensprint (11,07 Sekunden).

Parallel wurden die Thüringer Hallenmeisterschaften über 3000 Meter ausgetragen. In der W15 holte sich Tessa Reichhardt (LV Altstadt 98 Nordhausen) die Bronzemedaille, bei den Senioren (M35) wurde Marco Nebelung (LV Altstadt 98 Nordhausen; 10:34,68 Minuten) Vize-Landesmeister. In der W45 und M50 gingen die Titel an Kathrin Rotter (14:25,71 Minuten) und Jens Peter (beide LV Altstadt 98 Nordhausen).