Radprofis rollen durch Thüringen: Deutschland-Tour gastiert wieder 2021

Obwohl die komplette Streckenführung noch nicht offiziell verkündet wurde, steht fest, dass der Rundfahrt-Tross erneut durch den Freistaat rollt. Die Auftaktetappe wird im August 2021 von Stralsund nach Schwerin vollzogen.

„Der weitere Kurs führt die Profis südlich durch das Herzen Deutschlands zum Finalwochenende nach Bayern“, teilten die Organisatoren mit. Damit ist klar, dass Thüringen wieder ein Teil der Tour sein wird.

Beendet wird die Rundfahrt mit der Schlussetappe nach Nürnberg, die in Erlangen gestartet wird. In der Universitätsstadt endet der dritte Abschnitt. Von welcher Stadt aus der vorletzte Tag in Angriff genommen wird, ist offen. Da Thüringens Landesgrenze aber keine 100 Kilometer entfernt liegt, wäre sogar ein Etappenort im Freistaat möglich.

Kompletter Etappenverlauf soll im Sommer feststehen

Ursprünglich sollte die Rundfahrt bereits in diesem Jahr von Stralsund aus rollen. Die viertägige Tour vom 20. bis 23. August war jedoch wegen der Corona-Pandemie bereits im April abgesagt worden.

Zuletzt gastierte die Deutschland-Tour vor elf Monaten in Thüringen, wo der Schlussabschnitt von Eisenach nach Erfurt das Finale bildete und sich der Belgier Jasper Stuyven als Gesamtsieger krönte. In der Landeshauptstadt säumten damals 20.000 Zuschauer die Strecken, die gesamte Rundfahrt verfolgten mehr als fünf Millionen Menschen live bei ARD und ZDF.

Noch im Sommer soll bereits der komplette Etappenverlauf für die Ausgabe 2021 feststehen. Dann wird auch klar sein, wo die Radprofis durch Thüringen rollen werden.