Burgenfahrt lädt künftig auch Läufer ein - Vier Laufwettbewerbe im Angebot

Freudenthal. Am 11. September 2021 sind bei der Burgenfahrt erstmals vier Laufwettbewerbe im Radwanderziel im Angebot. So konkret sind die Planungen inzwischen geworden.

Die Thüringer Burgenfahrt geht vom kommenden Jahr an neue Wege. Erstmals mischen sich unter die Hobbyradfahrer auf dem Weg ins Freudenthal bei Wandersleben auch die Läufer. Der Termin für den Aufbruch in eine neue Zeitrechnung der 1974 vom Thüringer Sportjournalisten Helmut Wengel aus der Taufe gehobenen Veranstaltung steht auch schon fest. Am 11. September 2021, dem ersten Wochenende nach dem Ende der Sommerferien in Thüringen, kehrt die Burgenfahrt nach der Zwangspause in diesem Jahr zurück.