Gera. Die Dokumentation „Popstars in Polen - fast 900 Kilometer Asphalt“ wird am Freitag in der UCI Kinowelt in Gera gezeigt. Sie erzählt von Erfolgen und Niederlagen.

„Popstars in Polen“: Radsport-Doku in Spielfilmlänge in Geraer Kino

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Popstars in Polen“: Radsport-Doku in Spielfilmlänge in Geraer Kino

In der UCI Kinowelt in Gera wird am Freitag um 20 Uhr ein Film über die Thüringer Rad-Mannschaft P&S Metalltechnik um den Bundesliga-Zweiten John Mandrysch gezeigt. In der Dokumentation unter dem Titel „Popstars in Polen - fast 900 Kilometer Asphalt“ wird in Spielfilmlänge hinter die Kulissen der Szene geschaut.

Im Vordergrund stehen weniger die Ergebnisse. Vielmehr wird gezeigt, die wie Sportler und Trainer gemeinsam den Erfolg planen und wie sie mit Niederlagen umgehen. Dabei wurden die jungen Radsportler im vergangenen Jahr bei der Solidarnosc-Rundfahrt begleitet. Wegen der großen Nachfrage wird die Präsentation nun in einem größeren Kinosaal gezeigt.