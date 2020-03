Radsportler Schachmann:„Olympia verschieben!“

Es hätte seine erfolgreichste Saison werden können. Doch der Rennbetrieb ruht angesichts der Corona-Krise. Radprofi Maximilian Schachmann (26), der vorige Woche mit Paris-Nizza seinen bislang größten Erfolg feierte, spricht über wegbrechende Ziele, olympische Träume, einsames Training und prägende Jahre in Thüringen.

Radprofi im Homeoffice, ohne Wettkämpfe; wie fühlt sich das an?

Unwirklich, wie im falschen Film. Das war es ja schon mit der Geisterkulisse bei Paris-Nizza mit dem für Zuschauer abgesperrten Zielbereich. Ich habe noch das Glück, dass ich im Schweizer Kanton Thurgau, wo ich jetzt lebe, draußen Radfahren kann. Ganz im Gegensatz zu Profis in Italien oder Spanien, die ja von der dortigen Ausgangssperre betroffen sind. Ich bin jemand, der auch sonst sehr oft einsam und allein seine Grundlage trainiert – und dabei motiviert bleibt. Insofern habe ich diese Woche mein Pensum durchziehen können.

Also eine vorerst noch verkraftbare Situation?

Es ist eine Ausnahmesituation, auch für Sportler. Wenn einem urplötzlich die Ziele für die Saison wegbrechen, ist das bitter. Nachdem die Katalonien-Rundfahrt diese Woche, dann die belgischen Klassiker und der Giro d’Italia im Mai abgesagt sind, bleibt die Dauphiné-Tour Ende Juni als möglicher nächster Termin. Die Gefahr, in ein Loch zu fallen, ist groß. Da hilft nur: mental stark und diszipliniert bleiben.

Es hätte Ihre Saison sein können…

So darf man nicht denken. Klar, ich spürte bei der Algarve-Tour an Anstiegen, dass es noch besser läuft als im Vorjahr. Aber ich sage mir jetzt: Ich habe zwei tolle Rundfahrten bestritten. Ich bin nach dem Mittelhandbruch im Vorjahr bei der Tour gestärkt zurückgekommen. Daraus ziehe ich Energie für die Zeit danach. Egal, wann es wieder losgeht.

Also: Die Hoffnung stirbt zuletzt?

Es bringt nichts, sich negativen Stress zu machen und nur an sich zu denken. Es hat Vorrang, diese globale Krise zu lösen. Und das geht nur, wenn jetzt jeder Einzelne verantwortungsvoll handelt. Das heißt auch: soziale Kontakte minimieren.

Das heißt bei Ihnen konkret?

Wir hatten bei Freunden eine kleine Feier geplant. Ich habe abgesagt. Auch meine Familie in Berlin sehe ich vorerst nicht. Einige haben nicht begriffen, dass die aktuelle Phase kein Sonderurlaub oder so etwas ist. Ich vergleiche die Situation mit einer harten Saisonvorbereitung: Stell Dir vor, es sind drei Wochen lang nur Regen, heftiger Wind und nur zwei Grad plus angesagt. Das macht niemandem Spaß, aber da musst Du jetzt durch. Um irgendwann wieder Erfolg zu haben.

Welchen Stellenwert hat für Sie Olympia 2020 in Tokio?

Einen riesengroßen. Olympia ist ein Kindheitstraum. Es war geplant, dass ich die Tour de France weglasse, um am 25. Juli in Tokio topfit am Start zu stehen. Beim Straßenrennen und dann im Zeitfahren.

Hoffen oder glauben Sie, dass Olympia angesichts der Krise wie geplant stattfindet?

Wir Sportler stecken in einem Dilemma: Einerseits der Traum und die Sponsoren, die ihn unterstützen. Andererseits die knallharte, neue Realität. Das IOC muss eine Entscheidung treffen, um den Sportlern den Druck von den Schultern zu nehmen. Es geht ja auch um Fairness in der Vorbereitung: Manche Sportler dürfen aktuell draußen trainieren, andere nicht. Mancherorts finden derzeit keine Dopingkontrollen statt. Da Spiele in diesem Jahr eher unrealistisch geworden sind, wäre es besser, rasch einen Termin im nächsten Jahr zu suchen. Aber es hängt ja auch ein Rattenschwanz da dran – wenn ich zum Beispiel höre, das Olympische Dorf ist schon für die Zeit nach den Spielen komplett vermietet.

Haben Sie Sorge um den Sport, speziell den Radsport? Um Ihr Team Bora-Hansgrohe?

Ich habe Respekt vor den wirtschaftlichen Folgen. Die werden kommen – in allen Bereichen. Wir haben starke Sponsoren und werden alles tun, um die Krise zu meistern. Ein kleiner Vorteil im Vergleich zum Fußball zum Beispiel ist: Wir sind nicht direkt auf Zuschauereinnahmen angewiesen. Dennoch wäre es wichtig, dass dieses Jahr wieder Rennen stattfinden. Ich wäre auch bereit, bis kurz vor Weihnachten zu fahren, wenn die Saison verlängert würde.

Angenommen, es geht im Sommer weiter. Das wäre doch ein Kaltstart ohne vorbereitende Rennen, oder?

Die Highlights wie die Tour gleich zum Saisonstart, das würde vermutlich ganz andere Ergebnislisten hervorbringen. Nur wer fokussiert und motiviert bleibt und Rennen auch knallhart simulieren kann, wird sich dann durchsetzen.

Manche Profis liefern sich in dieser Zeit Ergometer-Duelle, auch mit Fans, über Computerprogramme wie Zwift?

Ich nicht. Ich möchte echte Rennen gewinnen, nicht virtuelle. Aber E-Sport könnte sich nun durchaus zu einem spannenden Thema entwickeln – auch in unserer Sportart.

Haben Sie noch Kontakt nach Erfurt?

Ja, vor allem zu Kristina Vogel und meinem Manager Jörg Werner. Das letzte Mal war ich im Dezember da. Erfurt hat mich geprägt, da bin ich in vier Jahren an die Weltspitze herangeführt worden. Dafür bin ich dankbar. Zudem ist Erfurt eine tolle Stadt.

Sie hätten nun, ohne Wettkämpfe, mehr Zeit für Ihr zweites Hobby – das Angeln.

Geht aber nicht (lacht). Der deutsche Angelschein ist in der Schweiz nicht gültig. Da ich bislang immer unterwegs war, konnte ich noch keinen Wochenend-Kurs belegen. Und nun gibt es, wegen des Notstandes, keine Kurse. Das hebe ich mir auf – für normale Zeiten.