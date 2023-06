Rasen im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena ausgebaut: Das waren die größten Spiele

Jena. Der Rasen im Jenaer Stadion wird nach 16 Jahren erneuert. Das waren die zehn wichtigsten Partien.

Am Montag haben die Bauarbeiten auf dem Hauptplatz des Ernst-Abbe-Sportfeldes in Jena begonnen. Der alte Rasen, im Sommer 2007 verlegt, wird abgetragen. In den vergangenen 16 Jahren hat er viele Fußballstollen gesehen – die größten Spiele haben wir zusammengestellt.

FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Nürnberg 7:6 (31. Oktober 2007): In der zweiten Runde des DFB-Pokals zog der Zweitligist gegen den amtierenden Pokalsieger 1. FC Nürnberg (Trainer Hans Meyer) ins Achtelfinale ein – durch ein 5:4 im Elfmeterschießen. Nach Ende der Verlängerung hatte es 2:2 (Jenaer Torschützen Sandor Torghelle, Robert Müller) gestanden.

Nils Petersen und Jan Simak schießen Arminia Bielefeld aus dem DFB-Pokal

FC Carl Zeiss Jena – Arminia Bielefeld 2:1 (30. Januar 2008): Im Pokalachtelfinale macht der FC Carl Zeiss Jena den Sieg in der Verlängerung durch ein Elfmetertor von Jan Simak klar. In der regulären Spielzeit hatte Nils Petersen getroffen.

FF USV Jena – SG Essen-Schönebeck 3:0 (3. April 2010): Durch den Sieg im Halbfinale des DFB-Pokals gelingt den Frauen der Einzug ins Pokalendspiel, das im Kölner Stadion mit 0:1 gegen FCR 2001 Duisburg verloren ging. Genoveva Añonma (2) und Ivonne Hartmann haben die Tore im Halbfinale erzielt.

FF USV Jena gegen SG Essen-Schönebeck: Jubel um Genoveva Anomna nach dem 3:0 im Halbfinale. Foto: Tino Zippel

SV Schott Jena empfängt den Hamburger SV

SV Schott Jena – Hamburger SV 0:4 (4. August 2013): Der SV Schott Jena hat durch den 1:0-Erfolg im Pokalfinale gegen Drittligist Rot-Weiß Erfurt sensationell den Einzug in den DFB-Pokal geschafft. Der Bundesligist hatte lange Zeit Mühe, geht erst in der 72. Minute durch Artjoms Rudnevs in Führung und baut diese auf 4:0 aus.

FC Carl Zeiss Jena – FC Rot-Weiß Erfurt 5:0 (14. Mai 2014): Im Landespokalfinale gewinnt der Regionalligist gegen den Drittligisten. 10.000 Zuschauer sehen ein Spektakel mit Toren von Andis Shala (2), Sören Eismann, Tom Geißler und Gramoz Kurtaj.

5:0 im Landespokalfinale des FC Carl Zeiss Jena gegen den FC Rot-Weiß Erfurt: Jubel nach dem 2:0 mit Torschütze Andis Shala (2. von links) - Florian Giebel, Sören Eismann, Dominik Bock und Marius Grösch (von links). Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena gelingt Sensation gegen Bundesligisten

FC Carl Zeiss Jena – Hamburger SV 3:2 (9. August 2015): Überraschung in der ersten Pokalrunde: Der Regionalligist geht gegen den Bundesligisten dreimal in Führung und siegt nach der Verlängerung durch ein Kopfballtor von Johannes Pieles. In der regulären Spielzeit hatten Justin Gerlach und Velimir Jovanovic getroffen.

FC Carl Zeiss Jena – FC Bayern München 0:5 (19. August 2016): Im DFB-Pokal tritt der FC Bayern mit dem neuen Trainer Carlo Ancelotti im Jenaer Stadion an. Das Erstrundenspiel zwischen dem Regionalligisten und dem Rekordmeister endet 0:5 (Tore: Robert Lewandowski (3), Arturo Vidal und Mats Hummels). 18.500 Zuschauer sehen die Partie im mit Zusatztribünen erweiterten Stadion.

FCC feiert seine schönste Niederlage gegen Köln

FC Carl Zeiss Jena – Viktoria Köln 0:1 (1. Juni 2017): Zwar verlieren die Jenaer das Rückspiel in der Relegation um den Drittliga-Aufstieg mit 0:1. Durch das vorangegangene 3:2 in Köln und der damals gültigen Auswärtstorregel reichte dieses Ergebnis zum Aufstieg in die dritte Liga.

Timmy Thiele und Maximilian Wolfram bejubeln den Aufstieg des FC Carl Zeiss Jena in die dritte Liga. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena – SV Wehen Wiesbaden 4:3 (16. Dezember 2017): Es war ein turbulentes Spiel der ersten Männermannschaft, in dem Timmy Thiele alle vier Jenaer Tore erzielt hat.

FC Carl Zeiss Jena – TSV 1860 München 4:0 (18. Mai 2019): Der FC Carl Zeiss Jena krönt seine Aufholjagd um den Klassenerhalt mit dem sechsten Sieg im siebenten Spiel. Maximilian Wolfram, Felix Brügmann und Kristian Böhnlein (Eigentor) waren für die Jenaer Treffer verantwortlich. Der FCC hält damit in letzter Minute die Liga, steigt aber eine Spielzeit später in die Regionalliga ab.

Letztes Spiel war nicht das Landespokalfinale

Das letzte Spiel auf dem Rasen war nicht das Landespokalfinale zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FSV Wacker Nordhausen 4:2 am Sonnabend, sondern das 1:0 der Köstritzer Brauerei gegen Adhoc im Finale des Sponsorenturniers des FC Carl Zeiss Jena am Sonntag. Lukas Lämmel, der wie Burim Halili im Siegerteam spielte, erzielte per Neunmeter das letzte Tor auf dem alten Rasen (Schiedsrichter Bastian Strietzel: „Das war ein ganz klarer Strafstoß, musste ich geben!“).

