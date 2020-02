Rehnelts Doppelpack sorgt für gelungene Generalprobe

Nach dem 3:2-Erfolg in der Vorwoche beim Landesklassisten Bad Lobenstein gewannen die Westvororte-Kicker auch ihren letzten Test.

Beim Kreisoberliga-Spitzenreiter FC Thüringen Jena setzte sich die Schäfer-Elf mit 2:0 durch. Sieggarant war Philipp Rehnelt, dessen Doppelpack nach Wiederbeginn die Begegnung zugunsten der Geraer entschied.

Nach einer Stunde traf der 21-Jährige zunächst per Kopf nach einer Ecke von Martin Ludwig (60.). Nur sieben Minuten später der Angreifer erneut treffsicher. Nach einer abgefälschten Eingabe stand er goldrichtig und ließ mit seinem Kopfball Jenas Keeper Dominik Seidel keine Abwehrchance (67.).

„Das war eine ordentliche Vorstellung meiner Mannschaft gegen einen starken Kreisoberligisten. Nach einer recht offenen ersten Hälfte bei böigem Wind haben wir nach dem Wechsel noch eine Schippe draufgelegt. Wichtig war, dass wir ohne Gegentor geblieben sind. Das hatte ich von der Mannschaft gefordert“, urteilte Gäste-Trainer Frank Schäfer.

Thüringen Jena hatte in der Wintervorbereitung immerhin Stadtroda mit 3:1 bezwungen. Auch gegen Westvororte startete das Team von Trainer Stefan Geisendorf auf dem Kunstrasenplatz engagiert. Die Geraer hatten mit den drei Winterneuzugängen Bosse Struz, Felix Kühn und Tom Fuchs begonnen, sich vor der gegen den aggressiven Kontrahenten aber noch recht schwer getan. Erst nach Wiederbeginn steigerte man sich. Nach der 2:0-Führung lagen weitere Treffer in der Luft. Kurz vor Schluss rettete SG-Torwart Clemens Bierbaum mit toller Parade das Zu-Null (88.).

„Wir haben einen guten letzten Test hingelegt. Was die Vorbereitungsergebnisse wert sind, werden wir aber erst nächste Woche in Heiligenstadt sehen. Dort wollen wir zumindest einen Punkt mitnehmen. Personell habe ich die Qual der Wahl. 15 Spieler beim Training sind eine gute Quote. Wir sind für den Rückrundenstart gerüstet“, so Westvororte-Coach Frank Schäfer, der am Sonnabend auch auf Marcus Schneider zurückgreifen hat. Wieder im Training steht auch Momodou Sanneh, der die letzten zehn Minuten zum Einsatz kam, sich aber erst wieder stabilisieren muss, um für die Anfangself in Frage zu kommen.