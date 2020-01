Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Remstädt sagt Vorrunde ab

Die Verärgerung war Lutz Ehrhardt, Trainer des Fußball-Kreisligisten SG Fortuna Remstädt, anzumerken. Am heutigen Samstag hätten die Randgothaer bei der Hallenvorrunde im Futsal in Leinefelde starten sollen. Doch am Freitagvormittag musste der Trainer schweren Herzens dem Thüringer Fußball-Verband absagen. „Wir bekommen keine Mannschaft zusammen, haben nur vier Spieler, die könnten“, so Ehrhardt, der aber über das Zustandekommen nicht erfreut ist. „Ich habe den Jungs den Termin im November gesagt, damit sie planen können. Doch dann bekommen einige Leute einen Urlaub geschenkt, andere fahren lieber zum Fußball nach Leipzig“, so Ehrhardt. Da zudem einige Spieler krank sind, schrumpfte der Kader weiter.