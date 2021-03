Rennsteig-Staffellauf wird ins Jahr 2022 verschoben

Auch in diesem Jahr werden auf dem Rennsteig keine Staffelläufer unterwegs sein. Der Wettbewerb am 19. Juni fällt aus.

Schmiedefeld. Der beliebte Rennsteig-Staffellauf kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Die 22. Auflage, am 19. Juni geplant, wird auf 2022 verschoben.

Die 22. Auflage des Rennsteig-Staffellaufes von Hörschel nach Blankenstein muss weiter auf die Austragung warten. Nach der Absage im vergangenen Jahr kann die Veranstaltung mit 230 Teams wegen der Corona-Krise auch am 19. Juni 2021 nicht stattfinden.

„Der Rennsteig als Laufstrecke verbindet beim Staffellauf neun Landkreise und zwei Bundesländer mit ihren unterschiedlichen spezifischen Inzidenzen, rechtlichen Grundlagen und Handhabung in deren Umsetzung“, erklärte der Rennsteiglauf-Verein und verwies auf die steigenden Infektionszahlen sowie die Hygienemaßnahmen an den neun Wechselstellen, die organisatorisch nicht zu leisten seien.

Eine Verschiebung in den Herbst wurde verworfen, um nicht mit anderen Veranstaltungen zu kollidieren. Zudem würde die frühe Startzeit um fünf Uhr in der dunkleren Jahreszeit ein Problem darstellen. Die bereits erfolgten Meldungen werden automatisch auf das Jahr 2022 übertragen. Staffeln, die dies ablehnen, erhalten das Startgeld in voller Höhe zurück, verlieren aber das Startrecht für 2022.