Rio im Schrank, Tokio im Blick

Tokio ein Stück näher kommen – das war das Ziel von Daniel Scheil. Der Kugelstoßer vom Handicap-Sports-Club (HSC) Erfurt, durch die frühkindliche Hirnschädigung Cerebralparese auf den Rollstuhl angewiesen, ist eigentlich erfolgsverwöhnt. Als Paralympics-Sieger von Rio de Janeiro 2016 in seiner Behindertenklasse sollte es naheliegen, auch bei den diesjährigen Paralympics in der japanischen Hauptstadt dabei zu sein. Doch eine hartnäckige Handverletzung erschwert dieses Ziel. Scheil konnte nicht bei der WM starten und muss nun versuchen, sich bis Ende März unter den ersten Sechs der Weltrangliste zu platzieren, um in Tokio dabei zu sein.

Die deutschen Meisterschaften der Para-Leichtathletik, ausgerichtet von seinem HSC Erfurt, waren der erste Versuch, das zu schaffen. Seine 9,90 Meter sicherten ihm die Goldmedaille, jedoch fehlt ihm noch ein guter halber Meter für die aktuellen Top-Sechs der Welt. „Dafür bräuchte er 10,43 Meter. Ich bin sicher, dass er das noch schafft“, sagte Marion Peters, Trainerin beim HSC und seit vergangenem Jahr Bundestrainerin der Para-Leichtathleten. Seine Gold-Weite in Rio lag schließlich bei 11,03 Meter.

Die nationalen Titelkämpfe, die zum dritten Mal in der Erfurter Leichtathletikhalle stattfanden, waren ein Treffen der Stars der deutschen paralympischen Leichtathletikszene. Nicht nur Scheil, sondern auch weitere Paralympics-Sieger und Weltmeister wie Birgit Kober, Sebastian Dietz, Niko Kappel oder Deutschlands Para-Sportlerin des Jahres, Irmgard Bensusan, waren in Erfurt am Start. Einige der großen Namen haben wie Scheil ihr Ticket für Tokio ebenfalls noch nicht gelöst. Sie haben sozusagen Rio in Form von Medaillen im Schrank und Tokio im Blick – und waren entsprechend motiviert, nicht nur Titel zu erringen, sondern auch Topleistungen zu zeigen.

Über zehn deutsche Rekordeund ein inoffizieller Weltrekord

Die beste von allen erbrachte Birgit Kober, deren 11,81 Meter im Kugelstoßen ein inoffizieller Weltrekord waren. Hinzu kamen über zehn deutsche Rekorde, etwa die 13,71 Meter des kleinwüchsigen Niko Kappel (VfL Sindelfingen), ebenfalls im Kugelstoßen. Acht davon gingen auf das Konto des TSV Bayer Leverkusen. „Leverkusen und Cottbus haben das Niveau bestimmt“, hob Peters die Leistungen der Sportler aus den beiden Zentren der paralympischen Leichtathletik in Deutschland hervor.

Auch für die Erfurter gab es einige Erfolge zu feiern, was auch daran lag, dass in einigen Klassen nur eine Handvoll, manchmal gar nur ein Sportler dabei waren. Der Verband wolle schließlich Behinderten aller Art die Teilnahme ermöglichen und in manchen Klassen gebe es kaum Para-Leichtathleten, so Peters. Insofern wollte sie auch die Medaillen der Nachwuchstalente Paula Keiner und Simon Seyfarth nicht zu hoch bewerten: „Sie stehen noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung als Leichtathleten.“

Eher im Spätherbst ihrer Karriere ist Isabelle Foerder. Die einstige paralympische Silbermedaillengewinnerin und Weltmeisterin aus Erfurt, Jahrgang 1979, lief rückenlädiert diesmal nicht auf die Plätze ganz vorn und wird wohl auch in Tokio nicht dabei sein. Dort dürfte Titelverteidiger Daniel Scheil, wenn er es denn schafft, der einzige Erfurter Vertreter sein.

Mit Erfurt als Austragungsort der deutschen Meisterschaften waren die Offiziellen des Deutschen Behindertensportverbandes indes dermaßen zufrieden, dass sie direkt anfragten, ob der HSC auch im kommenden Jahr Ausrichter sein wolle. „Das geht aber nur, wenn uns die Stadt erneut keine Kosten für die Halle auferlegt“, blickt Marion Peters hoffnungsvoll voraus.

Vielleicht werden dann, Anfang 2021, ja einige frischgebackene Paralympics-Sieger von Tokio dabei sein.