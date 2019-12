Gotha. Den zweiten Sieg in Folge wollen die Rockets in der 2. Basketball-Regionalliga Nord einfahren.

Rockets mit „Heimspiel“ in Chemnitz

Das verspricht Spannung und Derbyatmosphäre! Die Rockets Gotha treten am heutigen Samstag in der 2. Basketball-Regionalliga Nord gegen die zweite Mannschaft der Niners Chemnitz an. Die Partie beginnt bereits um 14 Uhr in der Chemnitzer Hartmannhalle. Nach einem holprigen Saisonstart wollen die Gothaer das Kalenderjahr anständig beenden. Dafür sollte ein Auswärtserfolg in Chemnitz her, den sich auch die Fans in der Vorweihnachtszeit wünschen. So organisierte der Fanclub Blaue Hölle eine Busfahrt, die für knapp 50 Unterstützer aus der Heimat sorgt.

Aber nicht nur emotional, sondern auch sportlich ist das Aufeinandertreffen in Sachsen wichtig. Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass die Niners einen Sieg mehr als die Rockets vorweisen können. Mit etwas Glück im Parallelspiel und einem Auswärtserfolg könnten die Gothaer also in der Tabelle nach oben klettern. „Dafür haben wir bis auf Lorenz Schiller und Nils Wolter alle Spieler dabei“, verkündet Trainerin Iria Romarís. Die Doppellizenzspieler können mit nach Sachsen reisen, weil der Kooperationspartner erst am Sonntag in der ProB im Einsatz ist. Die Spanierin holte letztes Wochenende ihren ersten Sieg mit den Rockets.