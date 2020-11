Am Donnerstag wurden Sie 21 Jahre alt. Alles Gute nachträglich! Wie feiert man in Corona-Zeiten seinen Geburtstag?

Schwierig. Mit ein paar Jungs vom Studium – seit Oktober studiere ich an der Uni Erfurt Erziehungswissenschaft – habe ich geskypt, jeder saß daheim und hatte ein bisschen Alkohol gekauft (lacht). Und für die Bulls habe ich einen Kuchen mitgebracht und in den Eingang gestellt.

Glückwunsch auch zum Sieg in Rahden, dem 64. der Thuringia Bulls in Folge. Wie lief es?

Es war ein intensives Spiel, Rahden war ein wirklich starker Gegner.

Sind die Bulls auch ohne die beiden abgewanderten Amerikaner Matt Scott und Jake Williams unbezwingbar und – falls alle Wettbewerbe stattfinden – wie 2019 bereit fürs Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League?

Die Mannschaft ist etwas schwächer ohne die beiden, das merkt man schon. Dennoch haben wir immer noch ein Weltklasseteam, das sich gut darauf ein- und umgestellt hat. Das Team mit allen Neuzugängen hat sich gefunden, wir sind heiß darauf, gegen Lahn-Dill den 65. Sieg in Folge zu holen und vielleicht ja sogar wieder das Triple.

Sie selbst sind auch noch ein „halber“ Neuzugang, sind vor knapp einem Jahr zu den Bulls gewechselt. Wie haben Sie sich eingelebt?

Das stimmt. Der Anruf von Coach Michael Engel, ob ich bei den Bulls spielen will, kam damals genau an meinem 20. Geburtstag und war das schönste Geschenk. Zu Beginn habe ich mich schwergetan, mich an das verdammt hohe Niveau hier zu gewöhnen. Aber das ist besser geworden, ich spüre das Vertrauen.

Dennoch erhalten Sie, obwohl Sie österreichischer Nationalspieler sind, noch recht wenig Einsatzzeit. Auf den großen Positionen konkurrieren Sie mit Alex Halouski und Vahid Azad, zwei der weltbesten Spieler, um Minuten.

Sie sind für mich keine Konkurrenten, sondern Ansporn und Vorbild. Mir fehlt noch extrem viel auf die beiden. Ich muss hart an mir arbeiten, es braucht Jahre, um die Erfahrung und das Selbstvertrauen dieser beiden Legenden zu erreichen.

Sie werden mit 4,5 Punkten als nicht behindert klassifiziert, trotz Amputation. Warum ist das so?

Das verstehe ich auch nicht. Ich beantrage jedes Jahr, mit 4 Punkten und damit als behindert klassifiziert zu werden, was auch meine Einsatzchancen bei den Bulls erhöhen würde. Laut Regelwerk ist der Stumpf meines rechten Beines aber dafür um zwei Zentimeter zu lang. Ich hätte dadurch mehr Kontrolle über meinen Rollstuhl. Das ist Quatsch.