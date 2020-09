Rot-Weiß Erfurt: Entwarnung bei Artur Mergel

Erfurt. Der Angreifer Artur Mergel steht dem FC Rot-Weiß Erfurt am kommenden Sonnabend beim Oberligisten VFC Plauen wohl wieder zur Verfügung.

Entwarnung bei Artur Mergel: Der Angreifer des FC Rot-Weiß Erfurt steht dem Fußball-Oberligisten am kommenden Sonnabend beim punktgleichen VFC Plauen wohl wieder zur Verfügung. „Artur befindet sich im Aufbautraining, hat aber keine Beschwerden mehr. Am Donnerstag entscheidet sich, ob er dabei sein kann“, so Trainer Manuel Rost.