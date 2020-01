RSB Thuringia Bulls sind Erfurts Mannschaft des Jahres

Am breitesten grinste einer, der gerade erst so etwas wie seinen ersten Geburtstag gefeiert hatte. Denn dass er am Freitagabend bei der 29. Erfurter Sportgala überhaupt vor der Bühne des Kaisersaals stand, um mit seinen Teamkollegen der RSB Thuringia Bulls die Auszeichnung als beste Erfurter Mannschaft des Jahres 2019 entgegen zu nehmen, grenzt immer noch an ein Wunder. Das Leben von Matt Scott hing am seidenen Faden, nachdem er Ende 2018 eine schwere Blutvergiftung erlitten hatte und zehn Tage im Koma lag.

Dass er im Mai vergangenen Jahres im Champions-League-Finale gegen Madrid den entscheidenden Korb für seine Elxlebener Rollstuhlbasketballer erzielte, war ein modernes Sportmärchen. Dass er nun mit ihnen, nachdem sie auch die deutsche Meisterschaft und den Pokal gewonnen hatten, als Mannschaft des Jahres geehrt wurde, schlicht verdient. „Das ist eine große Sache für uns“, sagte der US-Amerikaner strahlend. „Es bedeutet, dass wir als vollwertiges Mitglied akzeptiert werden.“

Genau das ist ihnen wichtig – im doppelten Sinn. Zum einen, als Behindertensportler nicht in einer gesonderten Kategorie zu laufen, sondern gleichberechtigt behandelt zu werden. Zum anderen, als Erfurter Mannschaft betrachtet zu werden, obwohl sie sportpolitisch als Elxlebener Verein zum Landkreis Sömmerda gehören. Insofern war ihre Auszeichnung durch den Stadtsportbund am Freitagabend ein kleiner Meilenstein. Die Thuringia Bulls lösten die Handballerinnen des Thüringer HC, zuvor achtmal in Folge Erfurts Mannschaft des Jahres, als Sieger dieser Kategorie ab.

„Ein wichtiges Zeichen für die Inklusion“, wie die Moderatoren, die Stadtsportbund-Vorsitzende Birgit Pelke sowie Marc Neblung, unisono befanden. Lutz Leßmann, der Vater des Erfolges der RSB Thuringia Bulls, der sie, gemeinsam mit Erfolgstrainer Michael Engel zur besten Rollstuhlbasketball-Vereinsmannschaft der Welt formte, bekräftigte: „Wir treten überall in Europa als Vertreter der Landeshauptstadt auf, machen Inklusionsprojekte mit vielen Erfurter Schulen. Wir sehen uns als Erfurter und freuen uns sehr, als beste Mannschaft dieser Sportstadt ausgezeichnet zu werden.“

55 Spiele in Folge gewonnen

So war es für die Elxlebener Ehrensache, in voller Mannschaftsstärke zur Sportgala zu erscheinen, obwohl am nächsten Morgen die Fahrt zum Bundesliga-Auswärtsspiel nach Rahden anstand. „Eine Apfelschorle gönne ich mir trotzdem“, flachste Alex Halouski, einer der Stars des Teams und trotzdem angenehm bodenständig. In Rahden gewannen die Bulls am Samstag wettbewerbsübergreifend ihr 55. Spiel – eine der längsten Erfolgsserien des Weltsports.

Die Auszeichnung der Thuringia Bulls war der Höhepunkt eines Abends, an dem deutlich wurde, dass es für die Sportstadt Erfurt schon bessere Zeiten gab. Dass in jeder Kategorie nur die Sieger und nicht wie gewohnt die ersten Drei geehrt wurden, kam nicht von ungefähr. Es fehlte bis auf wenige Ausnahmen schlichtweg an außergewöhnlichen Leistungen. Radsportlerin Lisa Klein, als deutsche Meisterin sowie mit drei EM- und zwei WM-Medaillen Sportlerin des Jahres, und die Bulls ragten heraus. Erfurts Vorzeige-Turner Nils Dunkel wurde erneut Sportler des Jahres, gestand aber erfrischend ehrlich: „2019 war nicht so erfolgreich, wie ich es mir gewünscht hätte.“

So richtete Birgit Pelke den symbolischen ausgestreckten Zeigefinger an den anwesenden Oberbürgermeister Andreas Bausewein: „Lieber Bürgermeister, um eine Sportstadt zu bleiben, brauchen wir mehr Unterstützung und bessere Rahmenbedingungen, dann geht es auch wieder aufwärts.“

Den tatsächlichen ausgestreckten Zeigefinger richtete zu späterer Tanz-Stunde ein anderer in Richtung des politischen Stadtoberhauptes. Doch das hatte andere Gründe: Angeregt debattierte Klaus Neumann, langjähriger Unterstützer des FC Rot-Weiß Erfurt, mit Bausewein über das Regionalliga-Aus des Fußball-Traditionsvereins.

Verbunden mit der Frage: Quo vadis, Sportstadt Erfurt?