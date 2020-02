Ruhlaer Skitalente: Auch ohne Schnee erfolgreich

Die Wettkampfmacher des Wintersportclubs (WSC) 07 der TSG Ruhla sind flexible Leute. Notfalls zeigen sie auch Petrus die Stirn. Obwohl weit und breit kein Schnee in Sicht ist, war der WSC am Samstag wie geplant Ausrichter der Thüringer Landesmeisterschaften für die Altersklasse 8 bis 13 im Spezialsprunglauf und in der Nordischen Kombination. Aber die Ruhlaer karrten keinen Kunstschnee heran, vielmehr landeten die Talente bei der Weitenjagd auf den grünen Matten der Schanzenanlage an der „Alten Ruhl“. Anschließend rollte der Tross Richtung Oberhof, wo in der Skihalle die besten Kombinierer gekürt wurden. Schon vor vier Jahren hatte man diesen Spagat bei einem Schülercup hinbekommen. Viel Aufwand, „aber irgendwie müssen wir den Kindern ja Wettkämpfe anbieten“, erklärt WSC-Trainer Klaus Baacke.

Dass es wohl mit dem Winter 2020 in Ruhla so richtig nichts werden sollte, hatte man beim WSC schon vor Wochen geahnt. Bereits die Ausschreibung für die Titelkämpfe war auf einen Mattensprunglauf ausgerichtet. Hätte es doch ausreichend Schnee gegeben, wäre das Spezialspringen in Brotterode über die Bakken gegangen. Während anderswo noch auf einen Kälteeinbruch gehofft wurde, hatten die Ruhlaer an den Aufsprunghängen heuer erst gar keine Schneehaltenetze befestigt. „Dadurch sind wir derzeit die einzige Anlage in Thüringen, auf der gesprungen werden kann“, sagt Abteilungsleiter Roland Quent. Zumindest die Skispringer kommen so auch ohne Winter in grün-brauner Umgebung und bei zweistelligen Plusgraden ganz gut zurecht. Nichtsdestotrotz verfolgt Quent die Klimaentwicklung natürlich mit Sorge. Es habe immer mal Jahre gegeben, in denen in Ruhla nur wenige Tage Schnee lag, aber an so einen Winter könne er sich nicht erinnern, sagt Quent und fragt sich: „Wie sollen wir bei solchen Bedingungen Kinder für den Skisport begeistern?“ Um zumindest etwas auf Schnee zu trainieren, fuhren die Ruhlaer Trainingsgruppen zuletzt öfter nach Oberhof. Allerdings ist das enorm zeitaufwendig. Zwischen Abfahrt und Heimkehr liegen da etwa vier Stunden.

Aktuell sprudelt die Talentequell beim WSC aber noch. Den Beweis lieferten am Samstag Baackes Schützlinge, die sich bei dieser zweigeteilten Landesmeisterschaft mit sechs ersten Plätzen den größten Teil vom Medaillenkuchen abschnitten. Insgesamt verteilen sich die Titel auf neun Vereine.

Louis Günther: Auf seiner Heimschanze flog der 12-Jährige zu Gold. Foto: Mike El Antaki

Zweimal Gold gewann Maximilian Zapf. Beim Springen setzte er sich mit zwei konstant guten Flügen (37,5 und 38 m) in der mit 13 Jungen stark besetzten Schülerklasse 12 durch. In der Loipe in der Skihalle verteidigte er mit der zweitbesten Laufzeit über drei Kilometer die Führung. Nach einigen beachtlichen Wettkampfresultaten ging Louis Günther (S 13) als Favorit ins Springen auf seiner Hausschanze, musste aber nach dem ersten Durchgang (36,0 m) um eine Medaille bangen. „Das war nicht gut“, haderte der in dieser Woche seinen 13. Geburtstag feiernde Ruhlaer Junge. Umso besser lief es im zweiten Versuch, als er mit 41,5 Metern am Schanzenrekord (42 m) kratzte. Im Auslauf ballte er die Faust, ehe ihn beide stolzen Großväter und seine Eltern freudestrahlend beglückwünschten. Weitere Titel für den Ausrichter gewannen Julia Albert (Mädchen S 8) und Lia Meyer (Mädchen III) im Springen sowie Erik Schreier, der in der Kombination siegte. Übrigens vor Hugo Ackermann. Der Sohn von Ronny Ackermann, dem Bundestrainer der Nordisch Kombinierten, war nicht der einzige bekannte Nachname im Feld. Auch Lotta Wilhelm und Levi Siegmund haben das Wintersportgen in die Wiege gelegt bekommen. Da Mama Kati Wilhelm (dreifache Biathlon-Olympiasiegerin) und auch Papa Gerd Siegmund (Ex-Team-Vizeweltmeister im Skispringen) ihren Knirpsen vor Ort die Daumen drückten, konnten die zahlreichen Zuschauer am Rande des Wettkampfs mit prominenten Gästen ins Gespräch kommen.