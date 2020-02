Bad Sulza. In der Kegel-Landesliga setzen die Männer aus Bad Sulza und Niedertrebra ihr starke Saison mit einem Sieg in Wernburg fort.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sahnehäubchen für Kegler der SG Bad Sulza/Niedertrebra

Die Spielgemeinschaft Bad Sulza/Niedertrebra gewann am 16. Spieltag der Kegel-Landesliga der Herren über 120 Wurf beim SV Wernburg II mit 6:2 (3485:3452) – und das war ein Hammer, nicht einen Pfifferling hätten die Herren der SG auf einen Sieg beim Staffelfavoriten gegeben. Und nach dem starken Auftritt des Startspielers der Wernburger mit 656 Holz schien alles seinen Weg zu nehmen.

Silvio Lettau hielt zwar mit starker Leistung dagegen, aber 91 Holz Rückstand waren beim besten Willen nicht zu verhindern. Gut, dass Max Bruder mit vier gleichmäßig starken Bahnen seinen am Ende schwächer werdenden Gegner nach 2:2-Bahnen noch um 25 Holz abfangen konnte, und das mit neuer persönlicher Bestleistung – nur drei Holz fehlten an der magischen 600.

Für die Motivation war dieser Punkt wichtig. Andreas Richter gewann seine ersten beiden Bahnen jeweils knapp, ehe er auf der dritten Bahn mit dem Superergebnis von 181 Holz den Sack zumachte. Auch er erzielte eine neue persönliche Bestleistung und sicherte mit 3:1 Bahnen einen Mannschaftspunkt.

Ronny Eck machte seine Sache gut und spielte wie zuletzt solide, hatte damit aber keine Siegchance. Mit 2:2-Punkten und 63 Holz Rückstand waren die Hausherren noch in Sichtweite. Pascal Planert mit einer gigantischen Startbahn (172) und Daniel Thill machten von Anfang an Druck. Das beeindruckte die Hausherren. Nach der Hälfte der Distanz war der Rückstand so gut wie aufgeholt – danach gab es kein Halten mehr. Daniel Thill hatte den Punkt schon nach drei Bahnen sicher und Pascal Planert zog sich auf eine neue persönliche Bestleistung von 619 Holz. Neben den drei neuen persönlichen Bestleistungen setzte die SG auch noch mit 3485 Holz eine neue Mannschaftsbestleistung oben drauf. Ein Wettkampf mit Sahnehäubchen.

Vier Mannschaften streiten sich in den verbleibenden zwei Spielen um den Staffelsieg: Die SG Bad Sulza/Niedertrebra, Handwerk Weimar/Vollersroda, SKK Gut Holz Weida und SV Wernburg II.