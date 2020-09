SC Leinefelde reist zum nächsten Eichsfeld-Derby

Struth. Gleich fünf Partien mit Beteiligung der hiesigen Teams werden am Sonntag in der Fußball-Landesklassen-Staffel 2 angepfiffen.

Nur die SG DJK Struth/Diedorf tritt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklassen-Staffel 2 bereits am Samstag, 12. September, an. Die SG, die mit einem 0:3 beim FC Union Mühlhausen schlecht in die neue Saison gestartet ist, empfängt ab 15 Uhr den Aufsteiger SV Empor Walschleben, der die Serie mit einem 1:1 gegen den Eichsfelder Neuling DJK Arenshausen begonnen hat.