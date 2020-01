Großer Schritt zum Klassenerhalt

Das war ein erfolgreiches Wochenende und vier Runden vor Schluss auch ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Oberliga Ost, Gruppe B, der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Die SG Blau-Weiß Stadtilm gewann beim Reisepartner Empor Erfurt im Schützenhaus gegen Medizin Erfurt mit 4,5:3,5 denkbar knapp, legte am Sonntag dann aber einen klaren 6,5:1,5-Sieg über den SV 1861 Liebschwitz aus Gera nach und ist mit fünf Punkten Tabellen-Neunter.

Gegen Medizin verlor der lettische Fide-Meister Nikita Kuznecovs zwar am Spitzenbrett gegen Jakob. Dafür ließ FM Raiko Siebarth gegen den starken Nguyen einen Brettpunkt folgen, genau wie Christian Schneider am vierten Brett gegen Grund. Der Rest war sehr umkämpft, auch taktisch geprägte Partien, die jeweils in Unentschieden mündeten. Halbe Punkte gewannen so George, Marco Siebarth, Mehlhorn, Neubauer und Dittrich.

Tags darauf gegen den Tabellenvorletzten Liebschwitz gewannen Raiko Siebarth gegen Herrmannsdörfer, Tom George über Franke, Schneider gegen Kitzig, Marco Siebarth am fünften Brett gegen Ahmed und auch Andereas Neubauer besiegte Kastner. Damit war das Match entschieden. Drei Remis komplettieren den 6,5:1,5-Erfolg: Am Spitzenbrett teilte Kuznecovs den Punkt mit Dr. Gerhardt und auch Mehlhorn gegen Zeidler und Tom Dittrich am Schlussbrett gegen Biel remisierten.

Am 29. Februar/1. März ist Stadtilm gegen Gernsheim undMörlenbach-Birkenau mit einem Heimturnier Gastgeber