Schlamm, Fun und Wasser

Nach der gelungenen Premiere steigt am 5. September der zweite Weidatal-Cross, der um ein zwei Kiometer langes Rennen für Schüler ergänzt wird. das frühere Bahnrad-Ass René Enders lässt sich das Rennen nicht entgehen und auch der Schutz der Natur liegt den Machern am Herzen.

Die Turnhalle in Weißendorf platzte bei der Helfer- und Sponsoren-Danke-Veranstaltung bald aus allen Nähten, oder? Sie haben sich aber schön Zeit gelassen, mit dem Termin: Der Weidatal-Marathon mit dem Weidatal-Cross war am 5. September 2019.

Nach der Veranstaltung hab ich schon etwas Abstand gebraucht. Da hängt schon einiges dran diesen Tag zu organisieren. Von den 100 Helfern, die wir haben, waren siebzig bei der Danke-Veranstaltung da und einige haben gestaunt, wie viele Helfer beteiligt sind rund um die zwei Talsperren. Wir haben 2019 Revue passieren lassen, unseren neuen Trailer gezeigt.

René Enders war auch da?

Ja, er ist ja das Gesicht des Weidatal-Cross, er freut sich schon auf den 5. September. Seine Eltern gehören auch zum Helferstab. René hat sehr anschaulich und packend von seinen drei Olympiateilnahmen als Teamsprinter berichtet.

Und hatte die Helferschar Befürchtungen, dass dem Torsten wieder etwas Gutes eingefallen ist?

(Lacht!). So wie der Weidatal-Marathon und Weidatal-Cross jetzt da steht, ist es eine runde Sache, das zeigen uns die Reaktionen und auch die Anmeldungen, die schon rein sind. Aber etwas Neues haben wir dennoch im Programm – ich habe mich aber vorher rückversichert, dass alle einverstanden sind – ein Mehr an Arbeit ist es ja dennoch.

Was wird es Neues geben?

Wir bieten erstmal einen Schüler-Crosslauf an. Unter dem Motto Schlamm, Fun und Wasser geht es über zwei Kilometer. Angepasst an das Alter der Starter wird es nicht so bergig sein, wir verzichten auf das tiefe Wasser, es wird eine Wasserrutsche geben und Schlamm. Die Starter von sechs bis neun Jahren brauchen einen Begleiter, die von zehn bis 16 können die Strecke auch allein in Angriff nehmen. Im Vordergrund steht bei allen Wettbewerben der Teamgedanke. Wir haben schon Anmeldungen von Sportvereinen, die mit einer kompletten Mannschaft kommen. Es ist erlaubt und gewünscht, dass sich die Starter helfen, gemeinsam den Crosslauf bewältigen und durchstehen.

Gibt es auch für die „Großen“ neues zu bewältigen?

Beim Weidatalcross wird es wieder eine Strecke über 8 Kilometer und erstmals eine über 17 Kilometer geben. Neu wird zum Beispiel ein Hangelhindernis auf der längeren Strecke sein. Wir sind dabei, alles zu bauen, machen alles selbst mit unseren Helfen, Firmen aus der Region und den Weidalbikern. Beim Marathon bleibt es bei der 46-km-Runde um das Zeulenrodaer Meer und die Weidatalsperre. Wir punkten natürlich mit unserer herrlichen Landschaft, mit den abwechslungsreichen Strecken. Keiner muss einen Abschnitt zweimal laufen – das wäre doch langweilig.

Anderes Thema. Nach dem Rennsteiglauf haben die Helfer zu tun, den Müll wieder wegzuräumen. Wie ist es in Weißendorf?

Wir halten alle Starter an, nichts wegzuwerfen, sondern den Müll an den Verpflegungsstellen zu lassen. Die Weidatalbiker fahren nach dem Wettkampf die Strecke ab und sammeln ein, falls doch was liegen geblieben ist. Wir gehen weg von den Plastikbechern und verwenden Mehrwegbecher. Unsere Lauf-Shirts sind aus resyceltem Material und für jedes verkaufte Shirt haben wir an der Sprungschanze in Triebes einen Baum gepflanzt. Sicher können wir nicht die Welt retten, doch im Kleinen fängt es an und wir wollen da unseren Beitrag leisten.