Das war das bisher beste Spiel des Oberliga-Aufsteigers FSV Martinroda – ganz ohne Zweifel! „Aber für dieses gute Spiel können wir uns trotzdem nichts kaufen“, so ein enttäuschter Jannis Zimmermann nach Spielschluss. Der Youngster hatte nach einer Ecke wuchtig für Martinroda zum 1:1 eingeköpft (36.) und dann ging das Schlusslicht gegen den Spitzenreiter durch Fernandos Schlenzer sogar 2:1 in Führung (44.).

„Absolut verdient. Wir haben das vor der Pause richtig gut gemacht, klare Vorteile erzielt, trotz des Rückstandes“, so Trainer Robert Fischer lobend. Zunächst hatten die sieglosen Gastgeber Glück, dass Rohde einen Foulstrafstoß an die Latte setzte (7.). Dann brachte da Silva die Brandenburger in Führung – vermeidbar nach einer Ecke (23.). Es war Luckenwaldes überhaupt einzige Vorpausen-Chance aus dem Spiel heraus!

Leuchttürme: Der Luckenwalder Torschütze Lucas Vierling im Duell mit dem „sprühenden“ Martinrodaer Führungstorschützen Marc Fernando. Foto: René Röder

Fortan bestimmten die Fischer-Männer. Doch weder Fernando, der einen Schritt zu spät kam (26.), noch Safradin, dessen Schuss Keeper Tix hielt (32.), hatten zunächst Erfolg. Erst die folgende Ecke führte zum 1:1 Zimmermanns. Sulimann hätte nachlegen können (38., 42.). Erst blockte Hedel seinen Schuss, dann schob er nach Fernando-Pass links am leeren Tor vorbei. Wer war hier eigentlich der Spitzenreiter, hätte man grübeln können.

Doch aus der Pause kamen die Gäste munterer. Bitter für Martinroda, dass im Abschluss auch alles passte. So nahm Rohde erst den vorbeirutschenden Six aus, zog aus 22 Metern ab. Sein Sonntagsschuss schlug genau im linken Dreiangel ein – 2:2 (49.). Der Torschütze freute sich diebisch: „Unglaublich, genau das haben wir Freitag noch trainiert. Aber bei diesem Schuss hat auch wirklich alles gestimmt. Ein wichtiges Tor“, so Frank Rohde.

Es kam noch schlimmer. So konnte Martinrodas Keeper Konjevic nach einer Ecke den Ball nicht festhalten,Vierling drückte ihn nachsetzend neben den linken Pfosten zum 2:3 ins Netz (57.).

Gleich klingelt’s: Das 1:1 durch den schon abwartenden Jannis Zimmermann (r.). Foto: René Röder

Doch die Moral der Martinrodaer war einzigartig. Sie kämpften unermüdlich und fast postwendend jagte El Hajj nach einem Andris-Querleger die Kugel rechts genau zwischen Pfosten und linke Pranke des da auch nicht wirklich gut aussehenden Luckenwalder Keepers Tix – 3:3 (58.).

Doch das Glück steht den „Sandhasen“ einfach nicht zur Seite. Wieder war ein zu unsicher, nur abgeklatschter Ball Konjevics nach einem Freistoß von Flath die Steilvorlage für Rohdes abstaubendes 3:4 (64.). Klarste Martinrodaer Chancen danach brachten keinen Erfolg. So wurde Fernandos Schuss aus der Drehung von Tix mit dem Fuß geklärt (65.), Hertels Direktschuss akrobatisch genauso (68.). Tix rettete auch gegen Andris (71.) und Hertel (73.). Ein Fernando-Tor wurde abgepfiffen (76.) und Suliman zweimal geblockt (79., 82.). Wenigstens der Ausgleich wäre so verdient gewesen.





Marc Andris (r.) gegen Lucas Vierling. Foto: René Röder

Martinroda: Konjevic – Griebel, Nowak, Zimmermann, T. Müller (65. Hertel), Six, El Hajj, Suliman, Fernando, Safradin, Andris.

Tore: 0:1 da Silva (22.), 1:1 Zimmermann (36.), 2:1 Fernando (44.), 2:2 Rohde (49.), 2:3 Vierling (57.), 3:3 El Hajj (59.), 3:4 Rohde (64.).

SR: Schiefer (Annaberg-Buchholz). Z.: 137 – Kunstrasen Sportpark.