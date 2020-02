Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmerzliche Heimniederlage

Mit kleiner Besetzung verlor die SG Handball Ilmenau ihr Heimspiel gegen den Post SV Gera mit 23:27. Während die Gäste in maximaler Stärke antraten, musste der Ilmenauer Trainer Jens Rocktäschel wichtige Stammspieler ersetzen und einige Positionen neu besetzen. Ilmenau war zwar gleich im ersten Angriff durch ein Tor von Bach erfolgreich, musste aber im nächsten Angriff nach einem Pfostenwurf von Bach den Ausgleich hinnehmen. Mit dem 4:5 in der ausgeglichenen ersten Hälfte übernahm aber Post die Führung und die Gastgeber liefen hinterher.

Auf Ilmenauer Seite organisierte Rehtanz die Angriffskombinationen und war auch selbst über die Mitte erfolgreich. Brückner, sowie Kasch konnten von den Außenpositionen Tore erzielen, nur Chenaux-Repond hatte auf der Mittelposition Probleme Anspiele zu bekommen. Bach, mit acht Treffern erfolgreichster HB-Werfer, brauchte insgesamt zu viele Versuche dafür.

In der Deckung bildeten Herklotz, Chenaux-Repond und Bach jedoch einen guten Mittelblock und Torwart Meier zeigte einige gute Paraden. In der 24. Minute konnte Gera mit einem verwandeltem Strafwurf mit 8:10 in Führung gehen. Kasch von der Kreismitte sowie Bach über halbrechts schafften jedoch wieder den Ausgleich zum 10:10. In den letzten Sekunden der ersten Halbzeit konnte Gera nach einer Auszeit noch das 10:11 werfen. In der zweiten Hälfte stellte Trainer Rocktäschel taktisch um. Das brachte zwar mehr Druck, Ilmenau blieb aber stets nur ein Teilerfolg mit Ausgleichstreffern – bis zum 15:15 (37.). Dann ein Bruch im Ilmenauer Spiel. Während die Ilmenauer mit Fehlwürfen und technischen Fehlern Nerven zeigten, erzielten die Geraer acht Minuten lang Tor um Tor und konnten bis auf 15:20 davoneilen (45.).

Erst Chenaux-Repond beendete die Flaute vom Siebenmeterpunkt. Diesen Vorsprung bauten die Geraer auf sieben Tore zum 18:25 (54.) aus. Das Spiel war entschieden. Lediglich kosmetisch verkürzten die HB-Männer noch auf 23:27.