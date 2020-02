Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schweser bleibt Präsident beim Kreisfußballausschuss

Voll war er, der Burghof am Kyffhäuser. Grund war der dritte Kreisfußballtag des KFA Nordthüringen. Von den über 200 Delegierten folgten 135 der Einladung des Nordthüringer Kreisfußballausschuss Fußball (NTKFA). Im besonderen Fokus stand die Wahl des Vorstandes, die turnusmäßig alle vier Jahre durchgeführt wird. Und dabei gab es keine Überraschungen. Jürgen Schweser wurde einstimmig wieder zum Vorsitzenden gewählt. Es ist nun seine dritte Amtszeit. „Ich bedanke sehr für das entgegengebrachte Vertrauen und nehme die Wahl an. Scheinbar habe ich vieles richtig gemacht. Und ich verspreche, dass ich noch mehr richtig mache, damit es in Zukunft keine Stimmenthaltungen mehr gibt“, sagte Schweser nach der Wahl. Sechs Delegierte enthielten sich ihrer Stimme, Gegenstimmen gab es nicht. Ein eindeutiges Ergebnis. Neben Schweser, der durch den Fußballtag führte, waren Vertreter der beiden Kreissportbünde Kyffhäuserkreis (Dr. Andres Räuber) und Nordhausen (Klaus Körber) vertreten. Auch Udo Penßler-Beyer, Vizepräsident des Thüringer Fußballverbandes (TFV), ließ es sich nicht nehmen und folgte der Einladung.

Das große Thema Schiedsrichter gab es neben der Wahl auch noch. Der SV National Auleben stellte den Antrag, dass die Strafzahlungen unterhalb der Verbandsliga entfallen sollen. Denn nicht nur Auleben fällt es als Verein schwer, die Gebühr pro fehlenden Schiedsrichter zu begleichen. Auch sei der Abzug von zwölf Punkten für die erste Mannschaft unverhältnismäßig. Dieser Antrag fand viel Zustimmung und wird nun beim TFV geprüft. Auch der SV Großenehrich stellte einen Änderungsantrag, der die Jugendordnung betrifft. „Wir möchten, dass Juniorinnen ab der kommenden Saison, wie es schon einmal war, zwei Jahre älter sein dürfen als die Junioren der Altersklasse. Da die Juniorinnen den Junioren gegenüber körperlich immer schwächer sind, möchten wir darum bitten, diese Regelung wieder einzuführen, da sonst die Mädchen wohl keinen Fußball mehr spielen können“, heißt in der Stellungnahme. Auch dieser Antrag wurde bewilligt und wird nun geprüft. Das Thema Hallenmeisterschaften wurde zudem aufgegriffen und diskutiert. So ist die Tendenz festzustellen, dass immer weniger Vereine ihre Teilnahme an den Kreismeisterschaften melden. Dabei spielt für die Verantwortlichen vor allem das Wort Futsal eine große Rolle. „Ich bezeichne es gerne als Unwort. Wenn es nicht Futsal heißen würde, wäre es vielleicht was anderes. Auf jeden Fall müssen wir uns überlegen, wie wir weiter vorgehen, wenn die Tendenz so weitergeht“, begründet Schweser sein Vorgehen. Eine Überraschung gab es noch für Schweser, trotz des durchgetakteten und gut organisierten Tages. Udo Penßler-Beyer überreichte ihm die Ehrennadel in Silber des Nordostdeutschen Fußballverbandes für seine unermüdlichen Verdienste in den zurückliegenden Jahrzehnten.