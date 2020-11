Science City Jena gewinnt in Leverkusen

Jenas Frederick Zamal Nixon, hier beim Spiel am Freitag in Paderborn, sicherte zwei Tage später gegen Leverkusen den Sieg in der Schlussphase.

Leverkusen. Die Zweitliga-Basketballer von Science City Jena zeigten nach der Niederlage am Freitag in Paderborn eine Reaktion und siegten mit 72:65.

Science-City-Cheftrainer Frank Menz erwartete eine Reaktion seines Teams nach der 86:94-Auswärtsniederlage vergangenen Freitag in Paderborn. „Wir sind noch längst nicht da, wo wir hin möchten“, sagte der Coach. Drei von 15 verwandelten Dreipunktewürfen, dazu magere 68 Prozent von der Freiwurflinie: Diese Werte waren nicht genug, um die Paderborner Scharfschützen zu bezwingen. Die Nordrhein-Westfalen hievten in den beiden Schlussvierteln ihre Quote von außen auf starke 50 Prozent und drehten damit die Jenaer Halbzeitführung zu ihren Gunsten. Nach dem starken Auftritt in Kirchheim war es der erste Dämpfer für die Thüringer in einer durch die Corona-Pandemie schon jetzt besonderen Spielzeit.