Science City Jena: Ticketverkauf noch offen

Jena. Lars Eberlein, der Geschäftsführer des Basketball-Zweitligisten, glaubt, dass die Zuschauereinnahmen in der neuen Saison halbiert werden.

Die Frage nach der Zuschauerrückkehr in die Halle treibt derzeit Basketball-Zweitligist Science City Jena um. Letztlich kommt es auf die Genehmigung des Jenaer Gesundheitsamtes an. In die Sparkassen-Arena passen knapp über 3000 Besucher, für die ersten Heimspiele ab November rechnen die Basketballer derzeit mit einer Kapazität zwischen 400 und über 1000 Fans.