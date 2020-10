Seriensieger Knopf siegt in neuer persönlicher Bestzeit

Unter besonderen Bedingungen hat der Kyffhäuserberglaufverein, in dem mittlerweile die Laufgruppe des SV Kyffhäuser integriert wurde, die nunmehr 36. Bahnläufe der Stadt Bad Frankenhausen ausgerichtet. Begrenzt auf 30 Starter pro Distanz, war die Resonanz nicht schlecht. Neben zahlreichen Nachwuchssportlern fanden auch viele Erwachsene den Weg ins Stadion an der Wipper.

Gestartet wurde mit Abstand und es wurde an die Sportler appelliert, sich vor, während und nach dem Rennen an den nötigen Abstand zu halten. Überholt werden durfte natürlich trotzdem, schließlich handelte es sich um einen regulären Wettkampf. Über 1200 Meter (m) sicherten sich Niklas Dorsch aus Artern sowie Emilia Seifert vom Berglaufverein die Pokale. Till Boelke (Bad Frankenhausen) und Mira Kaps (Kyffhäuser Berglaufverein) erliefen sich die Trophäen über 3200 m.

Neue Bestzeit für Gewinner Knopf

Für einen Doppelerfolg für den Arterner Leichtathletikverein sorgten Luca Behrbohm und Frieda Herold über 5000 m. Ein starkes Feld machte sich quasi im Dunklen über 10.000 m auf den Weg. Dieser Lauf wurde erst um 18.30 Uhr gestartet und fand unter Flutlicht statt. Mit dem für das Orthim-Triathlon-Team startenden Arterner Stephan Knopf stand hier erwartungsgemäß der Seriensieger an der Startlinie. Er setzte sich gleich zu Beginn leicht von den Verfolgern Benjamin Ott (Erfurt/Team Wohlleben) sowie Sebastian Hartmann aus Nordhausen ab. Neben dem Sieg sprang für den 37-jährigen Triathleten mit 33:46 Minuten eine neue persönliche Bestzeit über die 10 Kilometer heraus.

Bei den Frauen setzte sich Cornelia Wojciechowski vor Teamkollegin Katharina Seifert (beide Kyffhäuser Berglaufverein) durch. Am Ende fanden alle, dass sich die Austragung unter diesen besonderen Umständen gelohnt hat. Als weiterer regionaler Höhepunkt ist am 8. November der Waldlauf in Udersleben geplant, bei dem es auch wieder ein Mountainbike-Rennen geben soll. Die Veranstalter hoffen auf regen Zuspruch.