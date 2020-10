SG Gospenroda: Die Erinnerung macht Mut

Gospenrodas Landesklassen-Elf (Zarschler am Ball) misst sich am Sonntag mit Spitzenreiter VfL Meiningen.

Die Partie in Waltershausen war schnell aufgearbeitet. Auf die Frage, was sich gegenüber der klaren 0:4-Niederlage ändern müsse, antwortete Gospenrodas Trainer Carsten Ruppel kurz und knackig: „Alles“. Vor allem erwartet der Hesse eine andere Einstellung, mehr Biss und mehr Geschlossenheit, wenn bei der Herkulesaufgabe am Sonntag etwas Zählbares in Dippach bleiben soll. Denn der VfL Meiningen kommt nach der Eroberung der Landesklassen-Tabellenführung (3:0 gegen Steinbach-Hallenberg) mit breiter Brust. Ein Trumpf des VfL zuletzt hieß Pascal Hausner. Der 20-Jährige schnürte in drei Partien hintereinander Doppelpacks.