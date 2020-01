SG Schnellmannshausen: Nach Tortausch weiter im Torrausch

Es wirkt so einfach. Den Ball aus knapp 30 Metern in ein leeres Handballtor zu werfen. In der Praxis entpuppt sich dies oft schwieriger als man meint, wie am Samstag beim klaren 38:28 (17:12)-Auswärtssieg der SG Schnellmannshausen über die HSG Hörselgau/Waltershausen zu sehen war. Nach Ballverlusten der häufig mit zusätzlichem Feldspieler angreifenden Hausherren visierten die Gäste dreimal aus der eigenen Hälfte das verwaiste drei Meter breite und zwei Meter hohe Gehäuse an, doch nur Marko Wiegand brachte das Spielgerät einmal unter. „Das hätten wir natürlich besser nutzen müssen“, wusste SGS-Trainer Dominik Wehner, der ansonsten nichts am souveränen Auftritt seiner Schützlinge zu bemängeln hatte. Vielmehr freute er sich nach dem stärksten Auswärtsspiel der bisherigen Saison über eine „geschlossene Mannschaftsleistung“ mit einem für den Landesliga-Spitzenreiter „klaren Plus auf der Torhüterposition.“

Gesprächsstoff bot am Ende nicht nur Waltershausens „Empty Goal“-Taktik, sondern auch ein defektes Tor. Was in der 33. Spielminute vor sich ging, erinnerte an das Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund im April 1998. Die älteren Leser werden sich erinnern. Ein umgefallenes Tor musste damals vor Anpfiff ausgetauscht werden. In Waltershausen stellten die Schiedsrichter Torsten Hiob/Eric Hoche (beide pfiffen bis auf eins, zwei strittige Situationen überzeugend) nach einem von Marko Wiegand verwandelten Siebenmeter ein kaputtes Torgestänge fest und unterbrachen die Partie. Doch anders als einst im Santiago-Bernabéu-Stadion stand in der Dreifelderhalle am Schönrasen ein Ersatztor bereit, so dass der Tortausch binnen zwei Minuten erledigt war. „Bei uns in Treffurt wäre das schon schwieriger. Wir haben ja nur die beiden Tore, die auf dem Feld stehen“ war SGS-Spieler und Vereinschef Pascal Luhn froh, dass es so rasch weiterging. Zumal das Spiel zu diesem Zeitpunkt bereits mehr oder weniger entschieden war, führte der Favorit doch schon mit sechs Toren (19:13).

Mit kleinem Aufgebot – neben dem langzeitverletzten Sascha Fiedler fehlten auch David und Pierre Jauernik – lieferte der Tabellenführer von Anfang an einen überzeugenden Auftritt ab. Nur einmal, bei Christian Elstners Treffer zum 1:0 (2), lag die SGS in Rückstand. Dann riss der Gast schnell das Geschehen an sich, da Waltershausens Würfe reihenweise vom blendend aufgelegten Florian Bergmann pariert wurden. Viel Respekt hatte die SGS, so gestand später Wehner, vor den wuchtigen HSG-Kreisläufern, doch die kamen kaum zur Geltung. Nach 16 Minuten, als der quirlige Tobias Wiegand einen Konter erfolgreich abschloss, führte Schnellmannshausen bereits 10:5. Auch die frühzeitig genommene zweite Auszeit von Waltershauens Trainer Manfred Kühr änderte nicht an den Kräfteverhältnissen.

„Das war unser schlechtestes Spiel der ganzes Saison“, sagte später ein sichtlich enttäuschter HSG-Rückraumspieler Marcel Frosch. Gespürt habe er, dass die bittere Niederlage der Vorwoche (30:31 in Weimar) noch in den Köpfen der Mannschaft spukte und so das Selbstvertrauen gefehlt habe. Und wenn im Angriff Ideen und Durchschlagskraft fehlen, dann zieht Traineroldie Kühr häufig die Karte „zusätzlicher Feldspieler“. Dieses taktische Mittel, das in den unteren Handballligen eher selten genutzt wird, ging aufgrund der hohen Fehlerquote diesmal schief. Ebenso verpuffte die nach dem Wechsel probierte Manndeckung gegen Marko Wiegand. Der SGS-Torjäger löste sich und wuchtete den Ball zum 21:14 (37.) ein.

Mit dem eingewechselten Moritz Kempe kam bei der HSG nochmal etwas frischer Wind ins Angriffsspiel. Er traf in den letzten 20 Minuten viermal. Nach dem 18:29 (45./Hengst) verkürzte Waltershausen zwar bis auf 23:29 (49./Kempe), doch in Bedrängnis ließ sich der Gast, bei dem sich alle eingesetzten Feldspieler in die Torschützenliste eintrugen, nicht mehr bringen. Besiegelt war die Waltershäuser Heimniederlage spätestens, als Leon Biehl das 33:24 (53.) gelang.

Der Spitzenreiter, der mit dem 15 Sieg im 13. Saisonspiel die Führung ausgebaut hat, ist am kommenden Wochenende erneut auswärts gefordert. Bis zur Partie in Saalfeld sollte noch das Werfen aus der eigenen Hälfte aufs leere Tor geübt werden. Schaden kann’s jedenfalls nicht, falls der Gegner mal wieder mit einem zusätzlichen Feldspieler angreift.

Waltershausen: Hasenstein, Ortlepp Ludwig 1, Elstner 2, Sprenger, Gössel 3, Rimbach 9/5, Kempe, 4, Frosch 2, D. Messing 1, Kaufhold 2, Linke, Sanchez-Rodriguez 3.

SGS: Bergmann, Gärtner - T. Wiegand 5, P. Luhn 6, Hengst 6, Kaufmann 6, M. Wiegand 8/2, Biehl 2, Gellrich 3, L. Luhn 2.

Siebenmeter: 5/5 - 2/2, Zeitstrafen: 10 min - 2 min