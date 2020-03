Siegfried Fülle: Beim Ziegen hüten ersten Salto geschlagen

Eigentlich macht er sich zweimal in der Woche auf den Weg nach Unterföhring, um die Turnriege, die in der 3. Bundesliga startet, anzuleiten. Doch wegen der Corona-Krise bleibt er zu Hause. Siegfried Fülle lebt in München, bald 30 Jahre. Zur Begrüßung sagt er „Grüß Gott“ und entgegnet mit einem Lachen: „Ich sehe mich als Münchner mit thüringisch-sächsischem Migrationshintergrund.“

Siegfried Fülle kommt aus Greiz, turnte für den SC DHfK Leipzig, erkämpfte mit der gesamtdeutschen Mannschaft 1964 und mit der DDR-Riege 1968 jeweils Olympiabronze im Mannschaftswettbewerb.

Wie alles begann: Als 11-Jähriger vollführte er aus Lust und Laune beim Ziegen hüten im Silberloch den einen oder anderen Salto in den Heustapel. Eines Tages sprachen ihn ältere Spielkameraden an, ob er nicht mal zur Turnstunde kommen wolle. Er wollte und fortan ging es mit dem Rad oder per pedes hinauf zur Turnhalle in Gommla.

„Wir hatten sehr gute Übungsleiter, die uns schon die richtige Haltung beigebracht haben. Nach kurzer Zeit wurde er schon Deutscher Schülermeister im Mehrkampf. Das war 1952 und Übungsleiter Walter Trautloff meinte: „Mensch, du hast das Zeug, einmal der beste deutsche Turner zu werden.“ Der Junge machte große Augen. „Damit konnte ich als Stift erst einmal nichts anfangen, doch dieses Ziel spukte mir die nächsten Jahre im Kopf herum.“

Auch an Übungsleiter Gotthold Opitz kann sich Siegfried Fülle gut erinnern, „weil er mich wie Walter Trautloff für das Turnen begeistern konnte“. Zunächst blieb der spätere Medaillengewinner bei Olympischen Spielen in seiner Heimatstadt, lernte den Beruf eines Textilfacharbeiters und arbeitete in der Greika. „Auf eigenen Wunsch habe ich mich an die Arbeiter- und Bauernfakultät nach Leipzig delegieren lassen. Ich wollte mein Abitur nachmachen.“ 1958 wurde der Greizer im SC DHfK Leipzig aufgenommen – seine leistungssportliche Laufbahn nahm Fahrt auf.

1959 turnte er erstmals bei den DDR-Meisterschaften der Männer in Leipzig und wurde Mehrkampf-Fünfter. Ein Jahr später in Rostock holte er sich den ersten seiner vier Mehrkampftitel – und qualifizierte sich für die Olympischen Spiele.

Die deutsch-deutschen Ausscheidungen für Olympia in Rom 1960 in Leipzig und München wird er nie vergessen. „Da stehen mir heute noch die Haare zu Berge. Die Hauptkampfrichter haben um jede Wertung gefeilscht und sich in den Fehlwertungen überschlagen. Nach meiner Reckübung stand ich bald eine halbe Stunde da, bis die Wertung bekannt gegeben wurde.“

Sport war zum Politikum geworden, jede Seite wollte seine Sportler in die Mannschaft bringen. Doch am Ende seien „irgendwie schon die sechs besten deutschen Turner nominiert worden“. Doch in Rom landete die deutsche Turnriege auf einem enttäuschenden siebenten Rang. „Wir waren von unserer Form her schon über dem Zenit, die Ausscheidungen hatten viel Kraft und Nerven gekostet.“

Doch Siegfried Fülles Aufstieg zum internationalen Spitzenturner, zur Leitfigur der Leipziger Turnschule setzte ein.

1964 in Tokio ging ein letztes Mal eine gesamtdeutsche Riege an die Geräte. Siegfried Fülle hatte sich als einer der besten und beständigsten Turner jener Jahre wieder qualifiziert. „Bei den Weltmeisterschaften turnten wir Deutschen gegeneinander – bei Olympia waren wir eine Mannschaft.“ Doch die Turner Ost und West hatten die Lehren aus dem verpatzten Auftritt in Rom gezogen. „Das Ziel war Tokio und entsprechend haben wir uns vorbereitet.“ 1964 gewann die deutsche Mannschaft hinter Japan und der Sowjetunion die Bronzemedaille.

„Dieser Erfolg war nur möglich, weil wir uns nur aufs Turnen konzentriert haben, als eine Mannschaft aufgetreten sind.“ Und vier Jahre später in Mexiko gewann er mit der DDR-Mannschaft hinter Japan und der Sowjetunion die olympische Bronzemedaille.

Siegfried Fülle beendete nach seinem dritten Olympiastart seine Laufbahn, schloss sein Studium an der Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK) ab und erlebte 1972 in München als junger Trainer eine Sternstunde. Der Umstieg vom Sportler zum Trainer, der war nicht ganz einfach gewesen. „Ich war ja nur drei Jahre älter als meine Sportler und mit Klaus Köste hatte ich noch in Mexiko in einer Riege geturnt.“ Doch die Turner vom SC DHfK Leipzig lösten das Problem ganz pragmatisch und unaufgeregt. „Ich hatte schon den Hut auf, aber wir haben uns mehr als Partner auf Augenhöhe gesehen.“

Klaus Köste holte sich in München Olympiagold im Sprung, weitere internationale Titel folgten.

Mitte der 80er Jahre wechselte Siegfried Fülle an die Sporthochschule, arbeitete als Hochschullehrer in der Trainerausbildung. Mit der Wende und der Abwicklung der DHfK musste sich der erfolgreiche Turner und Trainer neu orientieren und nahm die Stelle als Landestrainer in Bayern an.

Und wieder München – die Stadt ist sein Schicksalsort. Erst der deutsch-deutsche Ausscheid, dann Olympia 1972 und nun wohnt er in der bayerischen Landeshauptstadt, blieb seiner Sportart verbunden. Siegfried Fülle ist wohl einer der wenigen Trainer, der gleichzeitig eine hochklassig turnende Männer- und Frauenriege trainierte. Die Bundesliga-Turnriege des FC Bayern betreute er fast 20 Jahre, bis der Klub sie auflöste. Siegfried Fülle hält sich fit. An die Geräte tritt er nicht mehr. Doch so oft es geht, kommt er nach Greiz – wo er seinen ersten Salto drehte.

In unserer Serie stellen wir mit Blick auf Tokio 2020 in loser Folge Olympiastarter unserer Region vor.