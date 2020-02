Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Silberstreif am Horizont

Bestzeiten sind bei großen Meisterschaften Schall und Rauch – das bewahrheitete sich für für Tobias Rex. Eigentlich hatte sich der Mittelstreckler des LAC Erfurt Top-Teams nach seiner starken 800-Meter-Leistung bei den Landesmeisterschaften in 1:51,49 Minuten fest vorgenommen, bei den deutschen U20-Hallenmeisterschaften die Schallmauer von 1:50,00 Minuten zu knacken. Dass ihm das in Neubrandenburg in 1:54:54 min klar misslang, dürfte dem 19-Jährigen herzlich egal gewesen sein – denn diese Leistung reichte zum deutschen Vizemeistertitel hinter Rocco Martin (SG Motor Gohlis Nord), der das eher taktische Rennen in 1:54,23 min gewann. Für Rex war es gegenüber der letztjährigen Hallen-DM, als er in 1:56,36 min den achten Rang belegte, eine enorme Steigerung. Trotz des knapp verpassten Titels hat er nach wie vor das Ziel, sich für die U20-Weltmeisterschaften in Nairobi/Kenia zu qualifizieren.

Das möchte auch seine Vereinskameradin Lena Posniak schaffen. Insofern verlief der Auftritt über 800 m für die amtierende Vizemeisterin sehr enttäuschend. Im ersten Vorlauf blieben für Posniak die Uhren bei 2:19,57 min stehen. Das reichte leider nicht fürs Finale. Möglich, dass Posniak, die immerhin eine Hallenbestzeit von 2:10,16 min vorzuweisen hat, ihre Erkältungsprobleme noch nicht vollständig auskuriert hat. Auch Sprinterin Lea Katzmarski (Erfurter LAC) hatte sich bei der Hallen-DM wesentlich mehr erhofft. Die Hallenlandesmeisterin über 60 m konnte sich zwar als Dritte ihres Vorlaufs in 7,71 Sekunden für die Zwischenläufe qualifizieren. Doch im Halbfinale reichten die 7,75 s nur zum sechsten Rang, womit sie den Einzug ins Finale verpasste. Bestzeiten reichen den Erfurter Geherinnen nicht für Medaillen So blieb es wieder einmal den Gehern vorbehalten, neben Rex Medaillen für den Erfurter LAC einzuheimsen. Doch auch hier wurde es nur eine für Moritz Schmidt. Der zeigte sich gut aufgelegt und hielt zu den starken Potsdamern bis zum Ziel Blickkontakt. Den Sieg von Jakob Johannes Schmidt (SC Potsdam) im 5000-m-Wettbewerb in 21:54,75 min konnte Schmidt nicht verhindern, doch die 22:57,23 min reichten immerhin zu Bronze. Lena Riedel vom ASV Erfurt reiste ebenfalls mit Medaillenambitionen nach Neubrandenburg. Sie stellte über 3000 m in 15:04,75 min zwar eine neue persönliche Bestleistung auf, die jedoch in einem schnellen Rennen nur zum fünften Platz reichte. Zum Vergleich: 2019 hatte die wesentlich langsamere Zeit von 15:27,51 min noch zur Bronzemedaille gereicht. Auch Landesmeisterin Ada Junghannß (ELAC) steigerte in Neubrandenburg ihre 3000-m-Bestzeit auf starke 15:17,10 min. Der sechste Platz war für die erst 16-Jährige im Feld der wesentlich älteren Geherinnen ein toller Erfolg. Gegenüber den Landesmeisterschaften wartete auch Cheyenne Schmidt (ELAC) mit einer deutlichen Steigerung auf. Sie verbesserte ihre persönliche Bestleistung um 13 Sekunden auf 15:22,37 min und erkämpfte den siebten Platz. Einen Platz unter den Top-Sechs hatte sich Dreispringerin Marie Herre (ELAC) nach ihrem 12,25-m-Satz bei den Landesmeisterschaften ausgerechnet. Leider konnte die erst 16-jährige Athletin bei ihrer DM-Hallenpremiere der U20 nicht an diese Leistung anknüpfen und ließ nur 11,90 m vermessen. Mit Rang sechs konnte sie zumindest die anvisierte Platzierung erreichen.