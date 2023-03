Soccer in Thüringen: Viele Tore und dazu Punkte für Fairness

In Leinefelde/Worbis jubeln am Dienstag die Gewinnermannschaften in der Lunaparkhalle. Es sind auf unserem Bild bei den sechs- bis zehnjährigen Jungen die Brotatos (1. Platz), Die Gurken (2. Platz), Die Champions (3. Platz). Nach Fairplay-Punkten gewinnen The Lions, Die großen Melonen und Die Bratwürste.sebastian Welker