Sogar die Diplomarbeit über Volleyball geschrieben

Ob ihm bei seiner Geburt in Naumburg der Volleyball in die Wiege gelegt wurde, ist ungewiss. Aber der Name Jens Hugo und die Sportart Volleyball sind untrennbar miteinander verbunden. Vater Jürgen war viele Jahre selbst ein aktiver und erfolgreicher Volleyballer, wirkte danach in Erfurt als Trainer und gab so das Volleyballgen an seinen ältesten Sohn weiter. Bruder Sven bekam ebenfalls noch etwas ab und spielt heute in der Herrenmannschaft des SWE Volley-Teams. Nur Torsten, als zweitältester Sohn, spielt nicht am Netz, sondern hat sich dem Eishockey verschrieben und arbeitet seit vielen Jahren ehrenamtlich bei den Black Dragons. Und Mutter Traudel schuf durch ihr unermüdliches Wirken die Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung „ihrer Männer“.

An der Erfurter Kinder- und Jugendsportschule begann Jens Hugo als Schwimmer mit dem Leistungssport. Nach erfolgreichem Abitur begann er sein Lehrerstudium Sport/Geografie in Potsdam und schrieb 1983 seine Diplomarbeit – über die Volleyball-Europameisterschaften der Damen in der damaligen DDR. Seine erste hauptberufliche Tätigkeit als Volleyball-Trainer begann 1986 im Trainingszentrum Potsdam. Nach der Wende war er bis Ende 2000 Landesjugendtrainer von Brandenburg, bevor es ihn nach einem kurzen Intermezzo beim Bundesstützpunkt Dresden zurück in seine Heimat Erfurt zog.

Damals noch TuS Braugold, ließ es sich der Verein nicht entgehen, solch einen erfahrenen Trainer zu integrieren. Mittlerweile ist Hugo seit 17 Jahre als Lehrertrainer am Erfurter Sportgymnasium tätig und geht nun in das 20. Jahr als SWE-Trainer. In all dieser Zeit bildete er unzählige Talente aus, führte Jugendmannschaften zu zahllosen Titeln auf Landesebene, spielte mit ihnen erfolgreich bei Regional- und deutschen Meisterschaften und war somit ein wesentlicher Faktor, das der Verein heute in der Bundesliga mitspielt. Darüber hinaus engagiert er sich im Leistungsausschuss des Thüringer Volleyball-Verbandes für die Kinder- und Jugendarbeit.

Am heutigen Dienstag begeht Jens Hugo seinen 60. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!