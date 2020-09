Sondershausen holt ersten Dreier auf dem Lindenberg

Weimar/Sonneberg. Fußball-Verbandsliga: Eintracht Sondershausen gewinnt in Weimar. Debakel für Bad Frankenhausen im Süden.

Der Stein, der Axel Duft und jedem Einzelnen von Eintracht Sondershausen vom Herzen gefallen ist, war laut zu hören. Denn die Sondershäuser holten beim 2:0-Sieg ihren ersten Sieg in dieser Saison und belohnen sich für ihre couragierte Leistung. „Das war auch spielerisch sehr gut. Wir haben Fußball gespielt und nicht nur den Fußball nach vorn geschlagen. Alle haben an einem Strang gezogen und so hat sich die gesamte Mannschaft diesen Sieg verdient“, sagt Axel Duft, Trainer der Eintracht mit erleichterter Stimme.