Eigentlich hatte sich die Eintracht den einen Punkt redlich und einsatzstark verdient, der in der 90. Minute noch auf der Habenseite stand, doch dann entrissen die Gothaer den Iftaern auch noch diesen und gewannen so mit 1:0. Den Tick mehr Offensivstärke hatten die Gäste allerdings auch den Iftaern voraus, die das Spiel dennoch gut mitgestalteten.

Gerade in Hälfte eins bekamen die kirmesbeseelten Iftaer Zuschauer ein ansehnliches Spiel geboten, dass zwar rar an Torchancen war, taktisch aber klare Linien verfolgte. Die Iftaer überließen den spielstarken Gästen weitgehend das Mittelfeld und suchten über das Konterspiel den Erfolg. Beim von Kapitän Tobias Leinhos initiierten Konter lag die Führung (30.) dann auch in der Luft, als Philipp Luhn in den Pass gestartet war, aber keinen Druck mehr hinter den Ball bekam.

Bis dahin hatten aber die Gäste schon drei Torchancen kreiert, als zunächst Tony Grafs Schuss aus 22 m (12.) knapp am langen Pfosten vorbeistrich und Eintracht-Keeper Björn Wallstein den abgefälschten Schuss von Hakam Al Mokdad (19.) noch zur Ecke lenkte. Nach Vitalij Schmicks 25 m-Freistoß (27.) zappelte zwar das Netz unter dem Jubel der Westring-Fans, aber nur das Netz des Fangzaunes. Eine Klasse-Fußabwehr von Wallstein gegen Catalin Zlataru (40.) verhinderte die mögliche Gästeführung und rettete das 0:0 in die Pause.

Turbulenzen nach der Pause

Turbulent begann die zweite Hälfte, die mit zunehmender Spielzeit immer hitziger wurde. Als Graf zum berechtigten Foulelfmeter antrat, blieb Wallstein lange stehen und entschärfte den Elfer (50.) mit toller Fußabwehr zur Ecke. Damit blieb die Eintracht im Spiel und auf der Gegenseite verfehlte Julian Rauschenbergs Kopfball nach Leinhos weiter Flanke (56.) nur knapp das Tor. Das Spiel wogte nun hin und her , war aber auch von vielen Nickligkeiten geprägt, bei denen besonders der quirlige Philipp Luhn viel einstecken musste.

Der lange Zeit überzeugende und in der ersten Halbzeit souveräne Schiri Jonas Mayer (Kaisershagen) kam nun auch nicht mehr ohne Karten aus , was Tital Mirsojev (82.) Gelb-Rot einbrachte. Das warf die Gäste aber nicht um, die zuvor die letzte Iftaer Chance nach Luhns Rückpass auf Aaron Hunstock (72.) schadlos überstanden hatten. Im Gegenteil, den letzten an sich harmlosen Freistoß von Schmick, nutzten sie zum Siegtreffer, als Andreas Jewtschuk im Strafraum höher als alle anderen sprang und der Kopfball zum 0:1 (90.+1) ins Iftaer Tor flog.

Da schmerzte am Ende nicht nur der Verlust des sicher geglaubten Punktes die Eintracht, sondern mit Karsten Schwanz und Marius Kühn auch noch zwei verletzte Spieler nach dem hitzigen Duell. Beim SV Westring herrschte dagegen eitel Sonnenschein. Mit nunmehr 16 Punkten sind sie Spitzenreiter Unterbreizbach weiter auf den Fersen.