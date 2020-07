Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spaziergänger bestaunen Akrobatikübungen

Wegen der anhaltenden Covid-19-Pandemie trainieren die Sportakrobatinnen des SV Wartburgstadt Eisenach auch über die gesamten Sommerferien weiter im Freien. Dazu treffen sie sich jeden Freitag von etwa 16 Uhr bis 17.30 Uhr auf einer idyllisch gelegenen Wiese im Johannistal nahe des Wanderweges, der entlang der Ludwigsklamm verläuft. Und bisher spielte das Wetter meistens gut mit.

Vergangenen Freitag waren es zehn Mädchen zwischen 5 und 16 Jahren, die unter Regie ihrer Trainerinnen Nancy Ludwig und Karina Giehl trainierten. Dabei kommt es auf die perfekte Körperbeherrschung an, wenn die Mädchen spezielle, mitunter schwierige Formationen bestehend aus mehreren Personen turnen. Und die Kleinsten sind dabei zwar noch „solo“, beherrschen aber zum Beispiel den Spagat schon ganz ordentlich.

Training findet derzeit im Freien statt

An den Übungen und der tollen Vorführung waren diesmal Nele, Melina, Heidi, Pheline, Lara, Luise, Martha, Amrei, Inga und Melina beteiligt. Sogar einige Zuschauer fanden sich ein, die die akrobatischen Formationen aus respektablem Abstand interessiert bestaunten.

Indes berichtet Nancy Ludwig, dass die Abteilung Sportakrobatik des SV Wartburgstadt aus 40 Mitgliedern plus vier ehrenamtlich aktiven Trainern besteht und eine von vielen Abteilungen im mit knapp 800 Mitgliedern größten Sportverein Eisenachs ist. Ihre Schützlinge sind 5 bis 17 Jahre jung und ausschließlich weiblich.

Das Training findet derzeit im Freien statt, weil die Turnhalle der Wartburgschule als angestammte Sportstätte der Mädels zwar seit über drei Wochen wieder geöffnet ist, die Abteilung jedoch den Rhythmus im Freien seit der vorübergehenden Schließung der Halle wegen der Pandemie erst mal so beibehalten hat. „Die 40 Kinder haben wir in drei Kleingruppen eingeteilt, damit es nicht zu viele sind und wir die Abstände einhalten können“, so Nancy Ludwig.

Mädchen haben individuelle Trainingspläne bekommen

Sie verweist darauf, dass zurzeit parallel auch in Stregda und Oberellen in privaten Gärten der Kinder trainiert wird. Nun steht eine vierwöchige Sommerpause an; für die alle Mädchen individuelle Trainingspläne bekommen. Und nach den Ferien dürfe wieder wie gewohnt in der Halle geübt werden.

Die Sportakrobatinnen trainieren leistungsorientiert für den nationalen Wettkampfbereich, es gibt jedoch keine Ligen oder Klassen wie bei Ballsportarten oder beim Schach. Indes haben sie sich über die Jahre einen hervorragenden Ruf mit Auftritten als Showgruppe erworben, unter anderem beim Kommersch der Eisenacher Sommergewinnszunft oder gemeinsam mit dem Wartburg-Ensemble bei der alljährlichen Gala im November.