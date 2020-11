Speerwerfer Maurice Voigt: Die Hoffnung auf den großen Wurf

Die Bronzemedaille von der deutschen Meisterschaft im August in Braunschweig kann Maurice Voigt keiner mehr nehmen. Für einen, der noch zwei Jahre in der Altersklasse U 23 werfen kann, ist dieser Erfolg bei den Erwachsenen gar nicht schlecht. „Wenn man in diesem Alter einen dritten Platz stehen hat, kann man zufrieden sein“, sagt der 20-jährige Speerwerfer von der LG Ohra-Energie, der in Jena zur Trainingsgruppe von Harro Schwuchow um Olympiasieger und Europameister Thomas Röhler gehört. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Dass Voigt trotz der durch die Corona-Pandemie gebeutelten Saison ein positives Fazit für 2020 zieht, verwundert aus dieser Perspektive kaum. „Für mich wäre es sowieso ein Übergangsjahr gewesen, in dem wir viel ausprobieren wollten.“ Und das hat er mit Trainer Schwuchow angesichts der vielen ausgefallenen Wettkämpfe sogar mehr tun können, als ursprünglich geplant. Besonders an der Wurftechnik wurde gefeilt. Und im Training ist der Speer entsprechend weiter geflogen, sagt Maurice Voigt, der guter Dinge ist, dass er in der kommenden Saison seine Bestweite von 75,47 Metern, aufgestellt bei der deutschen Meisterschaft 2019, verbessern kann. Ansonsten hat der Abiturient mit einem Noten-Durchschnitt von 1,8 in diesem Jahr gelernt, dass es „stinklangweilig“ sein kann, wenn man außer seinem Sport gar nichts macht. Deshalb freut er sich, seit dem Herbst-Semester Student der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Jena zu sein. „Das macht mir großen Spaß“, sagt Voigt, der froh ist, wieder einen geregelten Tagesablauf zu haben. Für welchen Beruf er sein Studium später nutzen möchte, darüber ist er sich noch nicht im Klaren. „Das hat aber auch noch Zeit“, sagt er. Teilzeitstudent an der Uni Jena Sowieso ist er erst einmal nur Teilzeit-Student, um nebenher noch genügend Zeit für seinen Sport zu haben. Als Kaderathlet darf er auch während des jetzigen Lockdowns trainieren. Nur Flexibilität ist gefragt, weil Voigt derzeit nicht mehr in die Jenaer Leichtathletik-Halle darf, wenn dort Schüler sind. „Aber da finden wir auch eine Lösung.“ Das große Ziel für die neue Saison ist die U-23-Europameisterschaft, die im Juni oder Juli in Norwegen stattfinden soll. „Ich hoffe, dass die kommende Saison wieder halbwegs normal verläuft und wir nicht so in der Luft hängen, weil fraglich ist, welcher Wettkampf stattfindet und welcher nicht.“ Auf jeden Fall gehe er „zuversichtlich“ ins neue Jahr, in dem ihm der nächste große Wurf gelingen soll. Die Bronzemedaille von den deutschen Meisterschaften soll schließlich nicht seine letzte bleiben. Top Team Thüringen gegründet - Beste Leichtathletenin einer Mannschaft

