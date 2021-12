Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen VSG Altglienicke fällt aus

Im Berliner Amateurstadion kann am Freitag nicht gespielt werden (Symbolfoto).

Jena. Das Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen VSG Altglienicke wurde abgesagt. Der Nachholtermin für die Auswärtspartie bei den Berlinern steht noch nicht fest.

Die Begegnung des FC Carl Zeiss Jena am Freitag bei der VSG Altglienicke wurde abgesagt. Schnee macht eine Bespielbarkeit des Platzes im Berliner Amateurstadion unmöglich, weswegen die Platzkommission am Donnerstag um 10 Uhr die Partie des Vierten aus Jena beim Sechsten verschieben musste. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Jena-Coach Andreas Patz findet den Ausfall schade, wollte seine Mannschaft doch den Schwung aus dem 2:0-Erfolg im Spitzenspiel vor Wochenfrist gegen den Berliner AK mitnehmen. Dass die Begegnung noch in diesem Jahr nachgeholt wird, glaubt er nicht. Damit steht für die Saalestädter 2021 nur noch ein Pflichtspiel an: Das Traditionsduell mit dem 1. FC Lok Leipzig, das am 18. Dezember um 16 Uhr im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld angepfiffen werden soll.