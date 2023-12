Spiel von Preußen Bad Langensalza fällt aus

Bad Langensalza Die angesetzte Partie in der Fußball-Thüringenliga beim Tabellenzweiten FC An der Fahner Höhe wird erst im kommenden Jahr angepfiffen.

Der Dezember wird für Fußball-Thüringenligist FSV Preußen Bad Langensalza ein pflichtspielfreier Monat bleiben. Die für Samstag, 9. Dezember, angesetzte Auswärtspartie gegen den Tabellenzweiten FC An der Fahner Höhe fällt aus.

Für die Preußen, die in der Meisterschaft zuletzt am 11. November beim 1:0 gegen den SV Schott Jena aktiv waren, summieren sich damit die Nachholpartien. Inzwischen sind es schon drei. Neben der Begegnung gegen Fahner stehen auch die Spiele gegen Eintracht Sondershausen und beim 1. SC Heiligenstadt noch aus.

Trainingsstart bereits am 10. Januar

„Wir werden deshalb am 10. Januar wieder mit dem Training beginnen“, verrät Trainer Thomas Wirth. In der Halle werden die Preußen ebenfalls den Ball rollen lassen. Neben dem Auftritt beim eigenen Salza-Cup nach den Weihnachtsfeiertagen werden die Preußen noch bei zwei weiteren Indoor-Kicks mitmischen.

In der Meisterschaft steht Bad Langensalza aktuell auf Platz sieben, hat mit zwölf aber auch die wenigsten Begegnungen aller Thüringenliga-Teams bestritten. „Mit dem bisherigen Abschneiden bin ich zufrieden. Mein Ziel ist es, am Ende zwischen den Plätzen drei und sechs zu stehen. Und zu diesen Rängen stehen wir in gutem Kontakt“, erklärt Wirth, der im Sommer gleich neun Zugänge integrieren musste.