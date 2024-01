Göttingen. Für die Veranstaltungen in der Lokhalle Ende Januar gibt es noch Karten.

Auf ihrer großen Tournee durch Deutschland von Kiel bis München gastiert das „Feuerwerk der Turnkunst“ auch wieder in Südniedersachsen. Die größte Turnshow Europas ist am Dienstag, 23. Januar, und Mittwoch, 24. Januar, jeweils ab 19 Uhr sowie am Donnerstag, 25. Januar, ab 17 Uhr in der Lokhalle in Göttingen zu sehen.