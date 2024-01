Heiligenstadt. Wie der neue Trainer des Fußball-Thüringenligisten 1. SC Heiligenstadt die Rückrunde angehen will.

Vom Co- zum Cheftrainer: Stefan Lerch wird Fußball-Thüringenligist 1. SC Heiligenstadt als Hauptcoach in der Rückrunde betreuen. Im Interview spricht der 52-jährige B-Lizenz-Inhaber unter anderem über seine neue Aufgabe, die Ziele, verrät, was besser werden muss und wie es ist, die eigenen Söhne zu trainieren.