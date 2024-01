Heiligenstadt. Sieben Teams wollen dies beim traditionellen Hallencup des TSV Aufbau Heiligenstadt in der Großsporthalle am Kurpark verhindern

Am Freitag, 19. Januar, veranstaltet der TSV Aufbau Heiligenstadt ab 18.30 Uhr zum elften Mal sein Fußballturnier in der Großsporthalle am Kurpark als Mobau-Toka-Cup, das früher auch KCH-Cup oder LB-Bau-Cup hieß. Acht Teams bewerben sich um die begehrte Siegertrophäe, spielen in zwei Vorrundengruppen die vier Halbfinalisten aus.