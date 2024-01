Leinefelde. So wird die zweite Auflage des Frauenfußball-Turniers „VitaRo-Cup“ in der Leinefelder Lunaparkhalle ablaufen und das sind die Favoriten.

Bei der Premiere des „VitaRo Cup“ im vergangenen Jahr sind die Fußballerinnen des Ausrichters SV Einheit Breitenbach bis ins Finale gestürmt (0:1 gegen SC Harztor). Dorthin will der aktuelle Dritte der Kreisoberliga auch am Sonntag, 21. Januar. Dann steigt in der Lunaparkhalle in Leinefelde ab 12 Uhr die zweite Auflage des Frauenfußball-Hallenturniers.